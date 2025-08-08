 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 011,23
+2,32%
Meta fait appel à PIMCO et Blue Owl pour un projet d'extension de centre de données de 29 milliards de dollars, selon une source
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 05:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, mise à jour avec des sources modifiées, réécriture de l'ensemble du texte) par Chandni Shah et Surbhi Misra

Meta META.O a fait appel au géant obligataire américain PIMCO et au gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N pour mener à bien un financement de 29 milliards de dollars pour l'expansion de son centre de données en Louisiane rurale, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.

PIMCO s'occupera d'environ 26 milliards de dollars de dette, qui sera probablement émise sous forme d'obligations, tandis que Blue Owl apportera 3 milliards de dollars de capitaux propres, a déclaré cette personne, sous couvert d'anonymat.

Bloomberg News, qui a rapporté l'affaire pour la première fois, a déclaré que la société travaillait avec Morgan Stanley

MS.N pour lever des fonds, tandis qu'Apollo Global Management

APO.N et KKR KKR.N étaient également en lice pour diriger l'opération jusqu'à la phase finale des négociations.

Meta, PIMCO et Blue Owl ont refusé de commenter le rapport.

L'accord intervient alors que Meta cherche des partenaires pour l'aider à financer son infrastructure d'IA. La semaine dernière, la société a déclaré à qu'elle prévoyait de se débarrasser d'environ 2 milliards de dollars d'actifs de centres de données dans le cadre d'une stratégie de co-développement visant à partager les coûts de construction d'installations pour l'IA générative.

En juillet, Mark Zuckerberg, directrice générale de Meta, a déclaré que l'entreprise dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour son unité de superintelligence, intensifiant ainsi sa quête d'une technologie qu'il a poursuivie avec une guerre des talents pour les meilleurs ingénieurs.

Son premier centre de données de plusieurs gigawatts, baptisé Prometheus, devrait être mis en service en 2026, tandis qu'un autre, baptisé Hyperion, pourra atteindre 5 GW au cours des prochaines années, a déclaré Zuckerberg dans un message publié le mois dernier sur sa plateforme de médias sociaux Threads.

En juin, le Financial Times a rapporté que Meta recherchait pour lever 29 milliards de dollars auprès de sociétés de capital privé afin de construire des centres de données d'IA aux États-Unis, ajoutant que l'entreprise discutait de la manière de structurer la levée de fonds et évaluait également les options pour lever davantage de capitaux.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
141,160 USD NYSE -3,28%
BLUE OWL CAP RG-A
18,945 USD NYSE -3,02%
KKR & CO
142,180 USD NYSE -1,65%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
761,8300 USD NASDAQ -1,32%
MORGAN STANLEY
140,975 USD NYSE -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

