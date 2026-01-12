Meta exclut l'Italie de l'interdiction des chatbots d'IA rivaux sur WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Meta Platforms META.O exclura l'Italie de son interdiction des chatbots d'IA rivaux sur WhatsApp à la suite d'une ordonnance de l'autorité de la concurrence du pays, selon un avis envoyé aux fournisseurs et développeurs d'IA vu par Reuters.

Le mois dernier, l'autorité de surveillance italienne AGCM a ordonné à Meta de suspendre sa proposition d'interdiction pendant que l'autorité de surveillance enquête sur l'entreprise pour abus présumé de son pouvoir de marché à la suite de plaintes déposées par des rivaux. La Commission européenne enquête également sur Meta pour savoir si elle a abusé de sa position dominante en bloquant l'accès des chatbots IA rivaux à son service de messagerie WhatsApp, mais elle n'a pas émis d'ordonnance provisoire.

Le fait de bloquer l'accès d'autres fournisseurs d'IA à WhatsApp pourrait donner un coup de pouce à Meta AI, son propre chatbot et assistant virtuel intégré à la plateforme l'année dernière.

Meta, dans son avis aux fournisseurs et développeurs d'IA diffusé en début de semaine dernière, a déclaré que les numéros de téléphone avec un code de pays italien sont actuellement exemptés des conditions de service mises à jour de WhatsApp, afin de se conformer à une ordonnance des autorités de régulation italiennes. Les nouvelles conditions entreront en vigueur le 15 janvier.

Meta a refusé de commenter la mise à jour des conditions d'utilisation et a renvoyé à une déclaration publiée à la fin de l'année dernière, selon laquelle l'émergence des chatbots d'IA mettait à rude épreuve ses systèmes qui n'avaient pas été conçus pour les supporter.

L'autorité de la concurrence italienne s'est refusée à tout commentaire.

The Interaction Company of California, qui a développé l'assistant d'IA Poke.com et s'est plaint auprès des autorités italiennes et européennes de régulation de la concurrence, a critiqué l'exclusion italienne de Meta.

"La décision de Meta de continuer à appliquer sa nouvelle politique en matière d'API WhatsApp - en excluant les rivaux de l'IA comme Poke.com tout en se limitant aux numéros +39 - est profondément décevante", a déclaré à Reuters Marvin von Hagen, cofondateur et directeur général de The Interaction Company of California.

"L'autorité italienne a estimé que le comportement de Meta était à première vue anticoncurrentiel au regard du droit européen. Meta aurait dû suspendre sa politique dans le monde entier, et pas seulement en Italie. La Commission européenne doit de toute urgence suivre l'exemple de l'Italie et adopter des mesures provisoires", a-t-il ajouté.