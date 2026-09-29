Meta étend l'agent IA Muse aux petites entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O étend son agent IA « Muse » aux petites entreprises, en ajoutant des intégrations avec des outils tels que Shopify, QuickBooks, Stripe et Canva afin d’aider les chefs d’entreprise à gérer leur activité et à trouver de nouveaux clients, alors que la société mère de Facebook cherche à diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité.

Voici plus de détails:

* Muse for Small Business peut se connecter aux statistiques des comptes professionnels Instagram, aux Pages Facebook et aux comptes publicitaires Meta, ainsi qu’à des outils tels qu’Asana, Box, Dropbox, Figma, Klaviyo, Notion, Slack et Zoom.

* Meta a indiqué que Muse pouvait se connecter à des dizaines d’outils professionnels, ce qui lui permet de travailler avec la marque, la boutique en ligne, la comptabilité et les dossiers clients d’une entreprise.

* L’entreprise a précisé que Muse ne publiera pas de contenu, n’enverra pas de messages et n’effectuera pas d’achats sans l’accord de l’utilisateur.

* Meta précise que Muse est gratuit pour la plupart des utilisations, tandis que des formules d’abonnement seront proposées aux utilisateurs souhaitant bénéficier de fonctionnalités supplémentaires.

* Muse, que Meta a lancé au début du mois , est un assistant IA personnel conçu pour effectuer des tâches telles que les achats, les réservations de voyage, l’envoi d’e-mails et les paiements pour le compte des utilisateurs.

* L’application s’est hissée en tête des classements des applications gratuites aux États-Unis et au Canada ces dernières semaines; selon le cabinet d’études de marché Sensor Tower, Muse aurait enregistré environ 2,8 millions de téléchargements au cours de ses deux premières semaines.