Meta et Roblox acceptent de mettre en place les mesures de protection des mineurs demandées par les Philippines, selon le ministre

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* Parmi ces mesures figurent la vérification de l'âge et le contrôle parental

* Les entreprises s'engagent également à supprimer plus rapidement les contenus préjudiciables et à renforcer leur coopération avec les forces de l'ordre

* Cet accord intervient après que Meta a accepté de mettre en place de nouvelles mesures de protection pour les adolescents aux États-Unis

par Nestor Corrales

Meta META.O et la plateforme de jeux Roblox RBLX.N ont convenu de renforcer les mesures de protection des mineurs pour les utilisateurs philippins, a déclaré jeudi le secrétaire d'État aux Technologies de l'information et de la communication, Henry Aguda.

Ces mesures comprennent la vérification de l’âge, le contrôle parental, un retrait plus rapide des contenus préjudiciables et une coopération plus étroite avec les forces de l’ordre, a-t-il précisé.

Ces engagements ont été pris lors de réunions entre des responsables philippins et des dirigeants de Meta META.O et de Roblox RBLX.N à Singapour, a déclaré M. Aguda à Reuters.

Meta et Roblox n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

UN ACCORD CONCLU LE LENDEMAIN DE L'ACCORD AMÉRICAIN

Cet accord intervient au lendemain de l’engagement pris par Meta de verser jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et de mettre en place de nouvelles mesures de protection pour les adolescents aux États-Unis, notamment des limites d’utilisation, des contrôles parentaux et des mesures plus strictes de vérification de l’âge, afin de régler les plaintes déposées par plusieurs États américains qui estimaient que ses plateformes portaient préjudice aux enfants.

Avant les négociations, M. Aguda a déclaré que l’accord américain « dynamiserait » les discussions avec Meta sur la sécurité des enfants et la responsabilité des plateformes.

« Les deux parties ont accepté les protocoles de sécurité que nous avions demandés », notamment l’implantation d’un bureau aux Philippines, la mise en place d’une vérification de l’âge, la coopération avec les forces de l’ordre et un retrait plus rapide des contenus, a précisé M. Aguda lors d’un entretien téléphonique à l’issue des réunions.

Roblox prévoit d’ouvrir un bureau aux Philippines dès le mois d’octobre, a précisé M. Aguda, tandis que Meta enverra une équipe à Manille pour discuter d’un calendrier d’extension de sa présence.

LES LÉGISLATEURS ENVISAGENT DE NOUVELLES MESURES POUR PROTÉGER LES MINEURS EN LIGNE

Ces discussions interviennent alors que les législateurs philippins envisagent des mesures visant à renforcer la protection des mineurs en ligne, notamment des propositions qui restreindraient ou interdiraient l’accès des enfants aux réseaux sociaux.

Les appels en faveur d’une réglementation plus stricte se sont intensifiés après une fusillade mortelle survenue la semaine dernière dans une université du sud des Philippines, les autorités ayant indiqué qu’un étudiant avait diffusé l’attaque en direct, ainsi qu’à la suite d’un autre incident de violence scolaire survenu en juin.

Les responsables philippins établissent de plus en plus un lien entre les préoccupations relatives à la sécurité des jeunes, aux dangers en ligne et aux plateformes de réseaux sociaux, d’une part, et le débat plus large sur la réglementation de l’accès des mineurs aux services numériques, d’autre part.

M. Aguda a déclaré que Meta et Roblox avaient également accepté de collaborer avec les législateurs alors que le Congrès examine des mesures de sécurité en ligne.

Interrogé sur la question de savoir si les entreprises étaient ouvertes à une éventuelle interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, M. Aguda a répondu qu’elles avaient indiqué qu’elles coopéreraient avec toute mesure que les législateurs philippins adopteraient finalement.