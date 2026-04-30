Meta et Qualcomm économisent des milliards grâce à une directive fiscale de l'administration Trump

Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )
Par Richard Rubin
Meta Platforms et Qualcomm ont chacun annoncé des avantages fiscaux de plusieurs milliards de dollars suite à une décision du département du Trésor prise plus tôt cette année, qui accorde aux entreprises plus de flexibilité dans le calcul de l'impôt minimum alternatif sur les sociétés aux Etats-Unis.
Meta a annoncé mercredi un avantage fiscal de 8,03 milliards de dollars, ce qui a partiellement annulé une charge de 15,93 milliards de dollars que la société avait enregistrée l'année dernière. Qualcomm a enregistré un avantage de 5,7 milliards de dollars, annulant ainsi un impact fiscal que la société avait communiqué en 2025.
L'impôt minimum a été conçu par les Démocrates pour que les grandes entreprises rentables paient au moins 15%. Des modifications apportées à la loi fiscale de l'année dernière ont assujetti davantage d'entreprises à cet impôt. Les directives du Trésor, publiées par l'administration Trump en février, ont modifié la manière dont les entreprises comptabilisent certaines dépenses de recherche aux fins de cet impôt minimum.
"Le département du Trésor du président Donald Trump continuera de rétablir le bon sens dans l'administration fiscale, en utilisant son autorité pour apporter de la clarté et pour éviter que la bureaucratie n'entrave la croissance de l'emploi et l'investissement", a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent lors de l'annonce des règles.
Les Démocrates ont critiqué l'administration pour avoir affaibli l'impôt.
Cet article a été traduit automatiquement par Dow Jones, à partir de la version originale en anglais vers le français, à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.
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