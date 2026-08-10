Meta et d'autres géants technologiques restent exposés à des milliers de plaintes sur l'addiction

Une cour d'appel américaine a autorisé la poursuite de milliers de procédures contre Meta, Google, TikTok, Snapchat et d'autres plateformes, accusées d'avoir conçu leurs services pour favoriser une utilisation addictive chez les jeunes. Cette décision maintient une importante pression judiciaire sur le secteur, déjà confronté à plusieurs condamnations aux Etats-Unis.

La cour d'appel fédérale du 9e circuit a rejeté la tentative des entreprises de bloquer plus de 3 000 plaintes fédérales, jugeant leur recours prématuré. Les groupes invoquaient la section 230 du Communications Decency Act, qui protège généralement les plateformes contre certaines poursuites liées aux contenus publiés par leurs utilisateurs. Les juges ont toutefois estimé que cette disposition constitue une défense contre la responsabilité et non une immunité permettant d'éviter la procédure judiciaire elle-même.

Meta n'a pas davantage obtenu le report d'un procès engagé par les procureurs généraux de 29 États. Ceux-ci reprochent au groupe d'avoir collecté et exploité illégalement des données concernant des enfants, conçu ses plateformes pour retenir les jeunes utilisateurs et présenté ses services comme plus sûrs qu'ils ne le seraient réellement. Plus largement, États, municipalités, districts scolaires et particuliers accusent les réseaux sociaux d'avoir favorisé la dépression, l'anxiété et les troubles liés à l'image corporelle chez les jeunes.

Les groupes technologiques sont également confrontés à des milliers de procédures devant les juridictions des États, dont environ 3 300 regroupées en Californie. En mars, un jury de Los Angeles a accordé 6 millions de dollars à une jeune femme après avoir jugé Meta et Google négligents dans la conception de leurs plateformes. Au Nouveau-Mexique, Meta a par ailleurs été condamné à 375 millions de dollars, puis à 567 millions supplémentaires, ainsi qu'à des mesures renforçant la protection des jeunes. Meta et Google contestent ces accusations et ont annoncé leur intention de faire appel.