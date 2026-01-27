Meta et Corning signent un accord d'une valeur de 6 milliards de dollars pour des câbles à fibre optique dans les centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie le sourcing, ajoute un commentaire exécutif au paragraphe 11)

Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, paiera au fabricant de verre Gorilla Corning

GLW.N jusqu'à 6 milliards de dollars au cours des prochaines années dans le cadre d'un accord visant à fournir des câbles à fibre optique pour ses centres de données d'intelligence artificielle, ont déclaré les deux entreprises mardi.

Corning fournira à Meta des fibres optiques, des câbles et des produits de connectivité avancés, tout en augmentant sa capacité de production en Caroline du Nord, notamment dans son usine de câbles de Hickory, où Meta sera le client principal.

Les produits de connectivité optique de Corning font partie des composants clés nécessaires pour répondre aux demandes massives de calcul et de transmission de données dans les centres de données.

Leur demande croissante de la part des clients de Big Tech comme Meta, Microsoft MSFT.O et Alphabet's Google GOOGL.O a entraîné une hausse de plus de 84 % des actions de Corning en 2025. L'action a bondi d'environ 7 % dans les échanges avant bourse.

CNBC, qui a rapporté la nouvelle en premier, a déclaré que Meta paiera Corning jusqu'en 2030.

Meta a dépensé des sommes considérables pour construire des infrastructures de centres de données alors qu'elle s'efforce de déployer des technologies d'IA compétitives.

L'accord avec Corning s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par les géants de la technologie pour renforcer la capacité de production nationale sous l'administration du président Donald Trump.

Le géant des médias sociaux, qui a connu des difficultés dans la course à l'IA de la Silicon Valley, s'est engagé à dépenser environ 600 milliards de dollars dans l'infrastructure technologique et l'emploi aux États-Unis au cours des trois prochaines années.

Au début du mois, il a également annoncé son initiative "Meta Compute" visant à développer l'infrastructure de l'IA et à superviser son parc mondial de centres de données et ses partenariats avec des fournisseurs.

L'accord aidera Corning à augmenter ses niveaux d'emploi en Caroline du Nord de 15 à 20 % et à soutenir sa main-d'œuvre de plus de 5 000 personnes dans l'État, ont déclaré les entreprises.

"Avec Meta, nous renforçons les chaînes d'approvisionnement nationales et contribuons à faire en sorte que les centres de données avancés soient construits sur la base de l'innovation américaine", a déclaré Wendell Weeks, directeur général de Corning.

Meta et Corning doivent publier leurs résultats trimestriels mercredi.