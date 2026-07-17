Meta et Anthropic seraient en pourparlers en vue d'un éventuel contrat de location de ressources informatiques d'une valeur de 10 milliards de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources mentionnées aux paragraphes 1, 4, 5 et 6, et des actions mentionnées au paragraphe 2)

Meta Platforms META.O serait en pourparlers pour louer de la puissance de calcul à Anthropic dans le cadre d'un accord potentiel pouvantatteindre 10 milliardsde dollars sur deux ans, selon une source proche du dossier.

Les actions du géant des réseaux sociaux ont légèrement réduit leurs pertes après l’annonce de cette nouvelle et ont clôturé en baisse de plus de 2 % dans un contexte de correction généralisée du secteur technologique vendredi. Elles affichaient une légère baisse en séance prolongée.

Un tel accord aiderait Meta à se diversifier au-delà de la publicité en générant des revenus grâce à son infrastructure et en concurrençant des entreprises de « néocloud » telles que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , alors que l’adoption croissante d’outils d’IA avancés stimule les besoins en capacité de calcul.

Le créateur de « Claude Code » verserait à Meta des paiements mensuels sur une période de deux ans, bien que les conditions restent susceptibles d’évoluer, a précisé la source, ajoutant que les deux entreprises auraient la possibilité de résilier tout accord de manière anticipée.

Anthropic , qui s'apprête à entrer en bourse, avait proposé cet accord en juin et Meta l'étudie actuellement, a indiqué la source , précisant que les négociations se sont compliquées car Meta ne dispose pas d'une activité de vente de sa puissance de calcul.

Les discussions en sont à leurs débuts et pourraient ne pas aboutir à un accord, selon la même source.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis qu’Anthropic a refusé de s’exprimer.

Cet accord potentiel fait écho à une stratégie récemment mise en œuvre par SpaceX SPCX.O d’Elon Musk, avec laquelle Anthropic a conclu en mai un accord afin d’exploiter l’intégralité de la puissance de calcul de son centre de données Colossus 1 à Memphis, dans le Tennessee.

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de Meta en mai, le directeur général Mark Zuckerberg avait déclaré que l’entrée sur le marché du cloud computing était « clairement à l’ordre du jour », soulignant que des entreprises contactaient Meta « presque chaque semaine » pour acheter un accès à ses modèles d’IA ou à sa puissance de calcul excédentaire.

Au début du mois, Bloomberg News a rapporté que Meta était en train de mettre en place une activité de cloud computing afin de vendre sa puissance de calcul excédentaire et d’héberger des modèles d’IA pour les développeurs.