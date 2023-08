Meta épingle la campagne d'influence en faveur de la Chine sur les forces de l'ordre chinoises

(Mise à jour le 30 août pour ajouter le commentaire du ministère chinois des affaires étrangères aux paragraphes 6-7) par Katie Paul

NEW YORK, 29 août (Reuters) - La société mère de Facebook, Meta META.O , a déclaré mardi avoir découvert des liens entre des personnes associées aux forces de l'ordre chinoises et une opération de longue haleine mais largement inefficace visant à influencer positivement les gens sur les médias sociaux au sujet de la Chine.

Le géant des médias sociaux a supprimé environ 7 700 comptes Facebook et des centaines d'autres pages, groupes et comptes Instagram liés à la campagne dite "Spamouflage", dont les éléments sont actifs depuis 2018, a-t-il indiqué dans un rapport trimestriel sur la sécurité.

Le réseau "Spamouflage" s'est engagé dans des poussées d'activité au cours des dernières années en poussant des récits positifs sur la Chine et des commentaires négatifs sur les États-Unis, les politiques étrangères occidentales et les critiques du gouvernement chinois.

Avec la dernière activité détectée, les dirigeants de Meta ont déclaré qu'ils pensaient que "Spamouflage" était devenu la plus grande opération d'influence multiplateforme connue à ce jour, avec une présence sur au moins 50 services.

Les groupes de faux comptes de la campagne étaient gérés depuis différentes parties de la Chine, mais partageaient une infrastructure numérique et semblaient fonctionner selon des schémas d'horaires précis, y compris des pauses pour le déjeuner et le dîner à l'heure de Pékin, a déclaré Meta.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il n'était pas au courant de ces découvertes, mais il a ajouté que des individus et des institutions avaient souvent lancé des campagnes contre la Chine sur les plateformes de médias sociaux.

"Nous espérons que l'entreprise concernée adhère au principe d'objectivité et d'impartialité, et qu'elle évite les doubles standards. Nous espérons que l'entreprise concernée respectera le principe d'objectivité et d'impartialité, et évitera le double standard. Elle identifiera vraiment les mensonges et les rumeurs, ainsi que la vérité, et éliminera efficacement les fausses informations liées à la Chine", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des affaires étrangères, interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse mercredi.

Le réseau "Spamouflage" a commencé par publier des messages sur de grandes plateformes telles que Facebook, YouTube et Twitter, désormais appelées X. Des activités plus récentes ont montré qu'il avait étendu sa présence à des plateformes plus petites telles que Medium, Reddit, Quora et Vimeo, a indiqué l'entreprise.

Elle a accumulé environ 560 000 comptes pour ses pages sur Facebook, mais les dirigeants de Meta ont déclaré qu'ils pensaient que la plupart des comptes étaient des faux achetés à des opérateurs de spam commerciaux dans des pays comme le Vietnam et le Bangladesh.

Ils ont ajouté qu'ils ne voyaient guère de preuves d'une véritable audience ou d'un véritable engagement.

"Cette opération était importante et bruyante, mais elle a eu du mal à dépasser sa propre chambre d'écho", a déclaré Ben Nimmo, responsable mondial du renseignement sur les menaces chez Meta.

Selon Ben Nimmo, responsable mondial de la veille sur les menaces chez Meta, l'un des cas révélateurs des antécédents des comptes en matière de spam est celui d'une page Facebook qui avait précédemment publié des annonces en chinois sur la lingerie et qui s'est brusquement mise à écrire des messages en anglais sur les émeutes qui ont eu lieu au Kazakhstan.