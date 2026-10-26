Meta envisage une levée de fonds record de 95 milliards de dollars pour financer son expansion dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les émissions portent sur environ 35 milliards de dollars d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles

* Meta prévoit un programme distinct de vente d'actions pouvant atteindre 60 milliards de dollars après la mise en cotation des actions de classe C

* Nvidia, AMD et Broadcom manifestent leur intérêt pour l'achat d'actions de classe A pour un montant maximal de 5 milliards de dollars

(Ajout d'informations sur les actions et de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 à 9 et 18)

par Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O a annoncé lundi son intention de lever jusqu’à 95 milliards de dollars dans le cadre de sa plus importante levée de fonds jamais réalisée, alors que le géant des réseaux sociaux investit massivement dans l’expansion de son infrastructure d’intelligence artificielle.

La société mère de Facebook a lancé des offres publiques d’actions ordinaires et privilégiées d’une valeur d’environ 35 milliards de dollars, et a indiqué qu’elle prévoyait également de lancer un programme distinct de vente d’actions sur le marché d’une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars.

La société lancera ce programme de vente d’actions de plus grande envergure après que ses nouvelles actions de classe C sans droit de vote auront commencé à être négociées, ce qui devrait intervenir au premier trimestre 2027, mais a précisé qu’elle n’avait pas encore finalisé le calendrier ni les conditions de cette vente.

Le plan de levée de fonds de Meta, l’un des plus importants jamais menés par une entreprise spécialisée dans l’IA, a également suscité un intérêt total pouvant atteindre 5 milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices

AMD.O et Broadcom AVGO.O pour les actions de classe A.

Cet intérêt pour le financement renforce les inquiétudes concernant un flux de capitaux de plus en plus circulaire dans le secteur de l’IA, les fournisseurs de puces contribuant à financer l’expansion de l’un de leurs plus gros clients.

Meta a investi massivement dans les puces et les centres de données afin de mieux rivaliser avec OpenAI et Anthropic.

« Nous nous attendons à ce que les investisseurs continuent de s’interroger sur ce financement et sur les possibilités de levées de fonds futures », ont déclaré les analystes de William Blair dans une note.

« Dans l’ensemble, nous pensons que ce financement renforce à la fois la confiance de Meta dans les rendements à long terme des investissements dans l’IA et la nature de plus en plus capitalistique de la poursuite de cette opportunité. »

L’action de la société a reculé d’environ 1,4 % en début de séance.

Cette dernière levée de fonds souligne encore davantage une évolution chez les grandes entreprises technologiques, qui se tournent de plus en plus vers les marchés de la dette et les levées de fonds en actions ⁠pour renforcer leurs infrastructures d’IA, alors qu’elles comptaient auparavant sur leurs liquidités pour financer leurs investissements.

Plus tôt cette année, Alphabet a porté le montant de ses émissions d’actions à 84,75 milliards de dollars.

Par ailleurs, lundi, SpaceX a annoncé qu’une filiale d’Apollo Global Management APO.N achèterait des puces d’IA et du matériel serveur pour les louer à l’entreprise spécialisée dans les fusées et l’IA, dans le cadre d’un accord dont le montant total des paiements en principal s’élève à environ 40 milliards de dollars .

LES DÉPENSES DE META EN MATIÈRE D’IA GRÈVENT SON BILAN

Meta s’est engagée à dépenser environ 825 milliards de dollars à l’avenir, principalement en raison de ses investissements croissants dans les centres de données, les infrastructures liées à l’IA et la puissance de calcul dans le cloud.

Mais cette expansion agressive a érodé son flux de trésorerie disponible, historiquement solide.

La société a enregistré une consommation de trésorerie de 2,12 milliards de dollars au troisième trimestre, son premier flux de trésorerie disponible négatif depuis plus d’une décennie, contre un flux de trésorerie positif de 10,63 milliards de dollars il y a un an.

Néanmoins, le succès initial de son agent IA destiné au grand public, Muse , ainsi que le lancement d’une nouvelle série compétitive de modèles d’IA ont contribué à justifier en partie les investissements agressifs de Meta.

« Nous pensons que Meta finira par développer une activité d’IA rentable et que ses rendements à long terme devraient aider l’entreprise à se diversifier, même si le cheminement ne sera peut-être pas linéaire », ont déclaré les analystes de William Blair.

Selon son dernier rapport trimestriel, l’entreprise disposait, au 30 septembre, de liquidités, d’équivalents de trésorerie et de titres négociables à hauteur de 82,45 milliards de dollars, pour une dette à long terme de 80,92 milliards de dollars.

La semaine dernière, Meta a relevé la fourchette basse de ses prévisions annuelles de dépenses d’investissement, les portant à un intervalle compris entre 135 et 145 milliards de dollars.

La société a annoncé qu’elle émettrait des actions ordinaires de classe C en janvier 2027, ce qui se traduira concrètement par une division par deux, afin de financer des acquisitions et de retenir les meilleurs talents tout en préservant le contrôle du directeur général Mark Zuckerberg.

Meta a accepté d’octroyer à Mark Zuckerberg des actions de classe C qu’il pourra vendre pour l’aider à payer un éventuel impôt sur la fortune des milliardaires californiens, en échange de son engagement à rester en Californie.