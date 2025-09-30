 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Meta envisage de racheter la startup Rivos afin de renforcer ses activités dans le domaine des semi-conducteurs
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 21:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour: modification de la source au paragraphe 1, ajout de détails aux paragraphes 3 à 6, déclaration de Meta au paragraphe 8) par Jeffrey Dastin et Krystal Hu

Meta META.O a l'intention d'acquérir la start-up Rivos pour renforcer ses efforts internes dans le domaine des semi-conducteurs, a déclaré mardi l'entreprise de médias sociaux.

La startup basée à Santa Clara, en Californie, qui est soutenue par le directeur général d'Intel INTC.O Lip-Bu Tan, se concentre sur la conception de puces basées sur l'architecture RISC-V , une alternative open-source aux architectures fabriquées par Arm, Intel et AMD AMD.O .

Meta a refusé de divulguer les conditions financières et Rivos n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Rivos apporte son expertise dans la construction de systèmes d'intelligence artificielle complets, a déclaré Yee Jiun Song, vice-président de Meta chargé de l'ingénierie, dans un message publié sur LinkedIn .

Meta vise à développer le travail sur le Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), sa famille d'accélérateurs de puces internes construits sur mesure, a-t-il déclaré.

La startup de puces était proche d'obtenir un nouveau financement, avec une valorisation d'environ 2 milliards de dollars, a déclaré une source à Reuters plus tôt.

Meta a été l'un des plus gros clients de Rivos et a discuté avec la startup au sujet d'un accord, a déclaré une deuxième source familière avec l'affaire. Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à discuter de l'information.

"Notre travail sur le silicium personnalisé progresse rapidement et cela va encore accélérer nos efforts", a déclaré un porte-parole de Meta lorsque Reuters l'a contacté.

Reuters a rapporté exclusivement en mars que Meta testait sa première puce interne pour l'entraînement des systèmes d'IA, l'entreprise cherchant à réduire les coûts d'infrastructure liés à ses dépenses en outils d'IA avancés.

Le propriétaire d'Instagram et de Facebook a beaucoup dépensé pour des puces d'IA recherchées de Nvidia.

Bloomberg News a d'abord fait état de l'intention de Meta d'acheter Rivos.

Fusions / Acquisitions
Semi-conducteurs

