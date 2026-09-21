Meta en hausse ; Wells Fargo relève son objectif de cours grâce à la dynamique des produits d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** L'action de Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, progresse de 2,4% à 681 dollars avant l'ouverture du marché

** Wells Fargo relève son objectif de cours de 640 à 796 dollars, ce qui représente une prime d'environ 20% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage met en avant l’engouement précoce suscité par l’assistant IA « Muse » de Meta ainsi que la dynamique des produits à l’approche de la conférence Meta Connect.

** Les téléchargements de Muse aux États-Unis ont atteint un record de 264.000 le 19 septembre et le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a atteint 448.000 le 18 septembre, indique Wells Fargo, citant SensorTower

** La société de courtage s'attend à ce que la conférence Meta Connect, prévue le 23 septembre, présente de nouvelles fonctionnalités pour l'assistant Muse et les modèles Muse Spark

** 57 des 64 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et 7 la recommandation « conserver »; leur objectif de cours médian est de 750 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 0,9% à la dernière clôture