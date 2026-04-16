Meta en hausse ; MoffettNathanson relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de Meta META.O , société mère d'Instagram, sont en hausse de 0,5 % à 674,72 $ en pré-commercialisation

** MoffettNathanson relève l'objectif de cours sur META à 780 $ contre 710 $, ce qui implique une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le modèle d'IA "Muse Spark" de Meta est compétitif, mais s'interroge sur les opportunités commerciales à long terme et la monétisation des investissements dans l'IA, en particulier en dehors des marchés de consommation

** Contrairement aux acquisitions passées d'Instagram et de WhatsApp, l'examen réglementaire oblige maintenant Meta à construire une IA compétitive, une mesure défensive contre des menaces telles que ChatGPT - courtage

** La construction d'une application autonome Meta AI plus compétitive pourrait freiner la croissance du flux de trafic vers ChatGPT - courtage

** Le chemin le plus clair actuel pour monétiser les investissements dans l'IA réside dans les solutions d'entreprise, y compris les abonnements, les agents, l'accès à l'API et le cloud public - courtage

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~2% cette année