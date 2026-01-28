Meta en hausse ; augmentation prévue des dépenses d'investissement annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Meta Platforms META.O augmentent de 5 % à 703,13 $ après la cloche

** Les dépenses d'investissement devraient se situer entre 115 et 135 milliards de dollars pour 2026, contre 72,22 milliards de dollars pour 2025

** META annonce un chiffre d'affaires de 59,89 milliards de dollars au 4ème trimestre, en hausse de 24% en glissement annuel, dépassant les estimations de 58,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait se situer entre 53,5 et 56,5 milliards de dollars, contre une estimation de 51,41 milliards de dollars

** Le META a augmenté de plus de 12,5 % en 2025