 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta en hausse ; augmentation prévue des dépenses d'investissement annuelles
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Meta Platforms META.O augmentent de 5 % à 703,13 $ après la cloche

** Les dépenses d'investissement devraient se situer entre 115 et 135 milliards de dollars pour 2026, contre 72,22 milliards de dollars pour 2025

** META annonce un chiffre d'affaires de 59,89 milliards de dollars au 4ème trimestre, en hausse de 24% en glissement annuel, dépassant les estimations de 58,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait se situer entre 53,5 et 56,5 milliards de dollars, contre une estimation de 51,41 milliards de dollars

** Le META a augmenté de plus de 12,5 % en 2025

Valeurs associées

META PLATFORMS
668,7300 USD NASDAQ -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank