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Meta en hausse après un accord avec des États américains sur les préjudices liés aux réseaux sociaux
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 15:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour après l'accord)

26 août - ** Meta Platforms META.O progresse de 4,7% dans les échanges avant l’ouverture mercredi, après avoir conclu un accord visant à régler les plaintes déposées par plusieurs États, qui lui reprochaient d’avoir conçu ses plateformes de manière à rendre les enfants dépendants

** META s'engage à verser jusqu'à 16,68 milliards de dollars aux États dans le cadre de cet accord

** Cet accord évite un procès fédéral très médiatisé intenté par 29 États, qui accusaient l’entreprise d’avoir induit les consommateurs en erreur sur la sécurité de ses plateformes et d’avoir collecté de manière abusive les données des enfants

** La société fait toujours face à des milliers d’autres poursuites judiciaires intentées par des particuliers, des districts scolaires et des gouvernements d’États, qui lui reprochent d’avoir, par le biais de ses plateformes, alimenté une crise de santé mentale chez les jeunes

** Elle bénéficie d’une recommandation moyenne « acheter » de la part de 65 courtiers; le cours-cible médian s’élève à 750 dollars, selon les données compilées par LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 15:16:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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