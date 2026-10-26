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Meta en hausse après avoir lancé des opérations boursières d'une valeur de 35 milliards de dollars destinées à financer des investissements dans l'IA
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 12:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Meta Platforms ( META.O ), la société mère de Facebook, voit son action progresser de 2,3 % à 657,50 dollars en pré-ouverture, alors qu’elle cherche à lever des fonds pour financer son expansion coûteuse dans le domaine de l’IA

** META lance des offres publiques simultanées portant sur 22,5 milliards de dollars d'actions ordinaires et 12,5 milliards de dollars d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 3 ans

** Les fabricants de puces Nvidia NVDA.O , Advanced Micro

AMD.O et Broadcom AVGO.O ont indiqué leur intention d’acheter jusqu’à 5 milliards de dollars de cette émission en tant qu’« investisseurs de référence », précise META

** META précise qu’elle investit afin de développer l’infrastructure et la capacité de calcul nécessaires pour tirer parti des opportunités offertes par l’IA

** La société de réseaux sociaux a également déclaré qu’elle prévoyait de lancer un programme distinct de vente d’actions « at-the-market » (, ATM,) pouvant atteindre 60 milliards de dollars après que ses nouvelles actions de classe C sans droit de vote auront commencé à être négociées, ce qui est prévu au premier trimestre 2027

** Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les co-chefs de file de ces offres publiques

** L’action META a chuté de 7 % jeudi après que ses projets d’émission de nouvelles actions ont éclipsé les résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions et les solides perspectives pour le quatrième trimestre

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une baisse de 2,7 % depuis le début de l'année, sous-performant ainsi la hausse de 11,7 % de l'indice Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

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BROADCOM
321,6800 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS
642,6200 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
25 955,34 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
210,9600 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 12:43:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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