Meta en baisse après avoir conclu un accord à hauteur de 16,68 milliards de dollars avec plusieurs États américains concernant les préjudices liés aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
26 août - ** L' META.O , société mère de Meta Platforms, recule de 1,2 % en début de séance ce mercredi après avoir accepté de verser jusqu'à 16,68 milliards de dollars pour régler des plaintes selon lesquelles elle aurait conçu Facebook et Instagram de manière à rendre les enfants dépendants
** L'accord conclu avec 29 États évite un procès fédéral et prévoit de nouvelles mesures de protection à l'échelle nationale pour les adolescents, bien que l'entreprise ait nié toute faute
** Meta, tout comme ses concurrents, notamment Snap SNAP.N et Alphabet GOOGL.O , fait toujours l'objet de milliers d'autres poursuites judiciaires pour des préjudices présumés causés à de jeunes utilisateurs
** Meta bénéficie d’une recommandation moyenne « acheter » de la part des analystes de 65 courtiers; l’objectif de cours médian est de 750 dollars – données compilées par LSEG
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