Meta émerge à Wall Street grâce à une note positive de JPMorgan

(Zonebourse.com) - A contre-courant du marché, le titre Meta s'inscrit en hausse ce jeudi à la Bourse de New York, porté par un relèvement de recommandation des analystes de JP Morgan. Un peu moins d'une heure et demie après l'ouverture, l'action du groupe technologique avance de 0,5% à 657 dollars, à comparer avec un repli de 0,4% au même moment pour l'indice S&P 500.

Dans une note de recherche, la banque d'investissement estime que les efforts entrepris par le géant des réseaux sociaux dans le domaine de l'intelligence artificielle sont sur le point de porter leurs fruits.

Au coeur de sa thèse d'investissement se trouve la transition stratégique actuellement opérée par Meta vers des modèles d'IA agentique et l'élargissement de ses outils au-delà de son métier historique, celui de la publicité numérique.

"Nous pensons qu'il existe toujours un potentiel de hausse significatif, sachant que Meta n'en est qu'aux balbutiements du lancement de ses modèles de frontière et de ses produits alimentés par l'IA", expliquent les analystes.

Parmi ces nouveaux relais de croissance figurent en premier lieu l'agent conversationnel Muse AI, ainsi que la commercialisation de l'accès à ses modèles via des interfaces de programmation (API).

D'après JPMorgan, la capacité de Meta à déployer instantanément ces technologies auprès de sa base de 4 milliards d'utilisateurs actifs constitue un avantage concurrentiel de premier plan face à ses rivaux de la Silicon Valley.

La stratégie semble d'ailleurs trouver un écho favorable auprès des utilisateurs, souligne la firme new-yorkaise, puisque Muse AI s'est hissée à la troisième place des applis les plus téléchargées sur l'App Store aux Etats-Unis dès son deuxième jour de lancement.

Un marché mesuré en milliers de milliards

Si Meta affirme ne pas faire de la monétisation de Muse AI une priorité immédiate, JPMorgan juge que les retombées financières sur le long terme s'annoncent colossales, grâce à un modèle économique hybride qui pourrait combiner commissions sur transactions et abonnements payants, soit un marché adressable total (TAM) estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars.

Les analystes mettent également en avant l'architecture de Muse AI, conçue dès l'origine autour de la sécurité et de la confidentialité des données, un accent mis sur la protection de la vie privée qui pourrait lever un frein en vue de la future adoption des agents autonomes, souvent amenés à manipuler des données sensibles comme des identifiants bancaires ou des mots de passe.

Pour JPMorgan, ces avancées sont de nature à poser les jalons d'une trajectoire vers la "superintelligence" et à déclencher une revalorisation de l'action, qui a certes rebondi de 20% par rapport à ses récents plus bas, mais qui accuse encore un léger repli de 1% depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse de 12% pour l'indice S&P 500 sur la période.

JPMorgan relève en conséquence sa recommandation de "neutre" à "surpondérer" avec un objectif de cours rehaussé de 640 à 820 USD.

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