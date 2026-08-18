Meta doit faire face à un procès impliquant 29 États qui pourrait bouleverser Instagram et Facebook

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* Plusieurs États demandent une décision de justice obligeant Meta à modifier Instagram et Facebook à l'échelle nationale

* Meta estime que les sanctions pourraient atteindre 1 400 milliards de dollars

* Le juge statuera sur l'affaire après que le jury consultatif aura rendu son verdict

par Diana Novak Jones

Une coalition d’États poursuivant Meta Platforms META.O au motif que Facebook et Instagram auraient été conçus de manière à nuire à la santé mentale des jeunes utilisateurs commencera à présenter ses arguments mardi devant le tribunal fédéral de Californie, dans le cadre d’un procès qui pourrait bouleverser certaines des applications les plus populaires de la planète. Les avocats du Colorado, de la Californie, du New Jersey et du Kentucky, qui mènent un groupe bipartite de 29 États, prononceront leurs déclarations liminaires devant un jury de huit personnes à Oakland, qui siège expressément à titre consultatif auprès de la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, qui statuera en dernier ressort sur l'affaire.

Le procès permettra de vérifier les allégations des quatre États selon lesquelles Meta aurait conçu Facebook et Instagram pour qu’ils créent une dépendance chez les enfants et les adolescents et aurait induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes pour les jeunes utilisateurs. Il portera également sur les accusations des 29 États, qui reprochent à Meta d’avoir collecté et utilisé de manière abusive les données personnelles d’enfants alors qu’ils utilisaient les plateformes de l’entreprise, en violation de la loi fédérale.

Les avocats de Meta devraient faire valoir devant le jury que l’entreprise a déployé des efforts considérables pour assurer la sécurité des enfants en ligne. L’entreprise a fait valoir qu’elle n’avait pas fait de déclarations trompeuses concernant la sécurité et que les États n’avaient présenté aucune preuve de préjudice réel subi par leurs résidents.

Le fondateur et directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, devrait témoigner au cours de ce procès qui s’étalera sur plusieurs semaines, tout comme le directeur d’Instagram, Adam Mosseri.

LE PLUS GRAND TEST À CE JOUR En termes de dommages-intérêts potentiels et d’implications pour Meta, les experts ont déclaré que ce procès constituait le plus grand défi à ce jour en matière de litiges concernant les réseaux sociaux et les jeunes, et qu’il s’inscrivait dans le cadre d’une remise en question plus large, à l’échelle mondiale, des effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs . Meta a déclaré que les sanctions pourraient atteindre 1 400 milliards de dollars , un montant proche de la capitalisation boursière de l’entreprise, qui s’élève à 1 500 milliards de dollars. Les procureurs généraux n’ont pas encore précisé le montant des sanctions qu’ils réclament, mais ont indiqué lors d’une audience la semaine dernière que celui-ci pourrait avoisiner les 200 milliards de dollars.

Les procureurs généraux du Colorado, du Kentucky, de Californie et du New Jersey demandent également au juge de rendre une ordonnance obligeant l’entreprise à mettre en place des restrictions d’âge, à supprimer le défilement infini et à apporter d’autres modifications à ses plateformes à l’échelle nationale.

Dans un communiqué publié avant l’audience, un porte-parole de Meta a déclaré que les allégations des États étaient sans fondement et que l’entreprise restait fidèle à son engagement de mettre en place des protections solides pour les adolescents.

“Les procureurs généraux n’apportent aucune preuve que des personnes dans leurs États aient été induites en erreur, affirment que des fonctionnalités inoffensives, comme la possibilité d’avoir un compte Instagram supplémentaire, ont d’une manière ou d’une autre porté préjudice à leurs résidents, et tentent de sanctionner Meta pour des défis communs à l’ensemble du secteur, tels que la vérification de l’âge”, a déclaré le porte-parole. “Plutôt que de s’en tenir aux faits ou à la loi, les États ont préféré se lancer à la poursuite d’une indemnisation farfelue.”

UNE ENQUÊTE INTERÉTATIQUE Le recours intenté par les États, déposé en 2023, fait suite à une enquête multi-États sur l’impact d’Instagram et de Facebook sur les jeunes utilisateurs. Cette enquête a été annoncée à la suite des révélations de Frances Haugen, lanceuse d’alerte chez Meta, qui a témoigné devant une commission du Sénat américain en 2021, affirmant que l’entreprise savait que ses produits pouvaient nuire aux jeunes utilisateurs et connaissait les moyens de les rendre plus sûrs, mais avait choisi de ne pas apporter ces changements afin de privilégier la recherche de profits plus élevés. Les États devraient présenter une multitude de documents internes et d’études provenant de Meta, ainsi que des témoignages d’anciens employés de Meta et d’experts. Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux telles que Snap Inc SNAP.N , ByteDance (la société mère de TikTok) et Alphabet (la société mère de YouTube) GOOGL.O subissent une pression croissante de la part des législateurs et devant les tribunaux. L’action en justice intentée par les États fait partie des milliers de procédures engagées contre ces entreprises par des États, des municipalités, des districts scolaires et des particuliers, au motif que leurs produits porteraient préjudice aux jeunes utilisateurs. Meta a déclaré que cette vague de poursuites judiciaires pourrait avoir de graves répercussions sur ses activités et ses résultats financiers.