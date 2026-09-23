Meta devrait dévoiler des lunettes connectées sans caméra, alors que les inquiétudes concernant la vie privée ne cessent de croître

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Aditya Soni

Meta Platforms META.O devrait dévoiler de nouvelles lunettes connectées lors de sa conférence annuelle Connect mercredi, dont un modèle sans caméra, alors que les inquiétudes concernant la vie privée ne cessent de croître face aux appareils dotés d’IA pouvant être utilisés pour filmer des personnes sans leur consentement.

Le géant des réseaux sociaux est l’un des premiers à s’être lancé dans la course pour mettre des appareils dotés d’IA entre les mains des consommateurs, les ventes des lunettes connectées qu’il a co-développées avec EssilorLuxottica ESLX.PA ayant bondi l’année dernière pour dépasser les 7 millions d’unités. Cela a permis à Meta de s’assurer une part dominante sur un marché où il est principalement confronté à la concurrence d’entreprises chinoises telles que RayNeo et Xiaomi 1810.HK .

Mais la popularité croissante de ces appareils a suscité des inquiétudes à l’échelle mondiale quant à leur capacité à enregistrer discrètement les personnes, ce qui a conduit plusieurs restaurants, pubs et théâtres britanniques à en restreindre l’utilisation .

Ces lunettes ont également fait l’objet de poursuites judiciaires, notamment un projet de recours collectif en Californie alléguant que Meta aurait induit les utilisateurs en erreur concernant la protection de la vie privée et que des annotateurs humains chargés de former son IA auraient visionné et étiqueté des séquences filmant des moments intimes de personnes, notamment lors du changement de vêtements, après que les enregistrements eurent été téléchargés sur ses serveurs.

Meta, qui conteste ces allégations et compte se défendre, devrait dévoiler des lunettes sans caméra déclinées en deux modèles, l’un appelé Clubmaster et l’autre Burbank, selon The Information.

Les analystes s’attendent à ce que l’entreprise lance également une nouvelle version de ses lunettes Meta Ray-Ban équipées de caméras, ainsi qu’une paire de lunettes de réalité augmentée plus fines et plus légères dont le nom de code serait, selon certaines sources, Phoenix.

Le lancement potentiel de Phoenix intervient quelques jours après que Snap a dévoilé de nouveaux partenariats et des détails sur le logiciel de ses lunettes de réalité augmentée Specs, au prix de 2 195 dollars, dont la commercialisation est prévue plus tard cette année.

Certains analystes doutent toutefois que le simple fait de supprimer les caméras suffise à apaiser les inquiétudes en matière de vie privée concernant les appareils dotés d’IA, qui peuvent toujours enregistrer du son. La suppression de la caméra pourrait également freiner la demande, car la prise de photos et de vidéos figure parmi les fonctionnalités les plus populaires de ces appareils.

“Les microphones et la collecte de données audio pourraient susciter des inquiétudes similaires, bien que probablement dans une moindre mesure”, a déclaré Linda Sui, fondatrice de Smart Analytics Global, un cabinet d’études de marché.

“Plus important encore, le retrait de la caméra sur des lunettes qui ne disposent pas non plus d’un affichage tête haute posera un défi en matière de différenciation du produit. Les consommateurs pourraient se demander pourquoi ils auraient besoin de lunettes intelligentes plutôt que d’écouteurs Bluetooth si l’expérience principale se limite à l’interaction vocale, aux microphones et aux haut-parleurs.”