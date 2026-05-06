Meta demande à un juge californien d'annuler un verdict historique concernant la dépendance aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Meta Platforms META.O a demandé à un juge de Los Angeles d'annuler le verdict rendu par un jury qui a jugé l'entreprise responsable de la dépression d'une femme, dans le cadre d'un procès historique visant à déterminer si l'entreprise avait causé un préjudice à de jeunes utilisateurs en concevant ses plateformes de manière à créer une dépendance.

Dans le dossier, déposé lundi mais rendu public mercredi, Meta a demandé au juge qui a présidé le procès d'annuler le verdict et de statuer en sa faveur ou d'ordonner un nouveau procès. En mars , le jury a estimé que Meta et Google GOOGL.O , la société mère de YouTube, avaient fait preuve de négligence dans la conception de leurs plateformes et n’avaient pas averti les utilisateurs de leurs dangers. Le jury a condamné Meta à verser 4,2 millions de dollars de dommages-intérêts et Google à 1,8 million de dollars. Google a également déclaré qu'il comptait faire appel et a demandé au tribunal d'annuler le verdict rendu à son encontre ou d'ordonner un nouveau procès. Snap SNAP.N et TikTok étaient également parties défenderesses dans cette affaire, mais les deux sociétés ont conclu un accord à l'amiable avec la plaignante avant le début du procès.

Dans son dossier, Meta a fait valoir qu'elle était protégée contre les plaintes déposées par la plaignante, connue sous le nom de Kaley G.M., en vertu de l'article 230 du Communications Decency Act, une loi fédérale de 1996 qui protège généralement les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs. Elle a déclaré que les preuves présentées au procès établissaient à plusieurs reprises un lien entre les troubles de santé mentale de Kaley et les contenus qu'elle avait visionnés, plutôt qu'avec des fonctionnalités de conception telles que la lecture automatique et le défilement infini.

Les avocats de Kaley G.M. n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Meta, YouTube et d’autres entreprises de réseaux sociaux font face à des milliers de poursuites similaires intentées par des particuliers et des familles devant les tribunaux fédéraux et d’État, ainsi qu’à des poursuites intentées par des districts scolaires et des États . Ces affaires affirment que les entreprises ont conçu leurs plateformes pour qu’elles créent une dépendance, provoquant une crise nationale de santé mentale chez les adolescents et les jeunes.

Le procès de Los Angeles a fait office de baromètre pour les affaires devant les tribunaux d’État, ce qui signifie qu’il s’agit d’un cas type susceptible d’orienter les discussions en vue d’un règlement dans l’ensemble des poursuites. Les juges des tribunaux de première instance ont largement rejeté les arguments des entreprises selon lesquels l’article 230 empêche ces poursuites, mais l’interprétation de la loi – qui, selon les experts, pourrait avoir de vastes implications pour de nombreux types d’entreprises Internet – sera probablement un élément clé de tout appel.