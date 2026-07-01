Meta crée un poste de directeur des données pour accélérer sa stratégie dans l'IA

Meta a nommé son directeur marketing, Alex Schultz, au nouveau poste de directeur des données ("Chief Data Officer"), une fonction créée pour renforcer la gestion des données et des analyses à l'échelle mondiale dans le cadre de sa stratégie d'intelligence artificielle. Le groupe a parallèlement promu Denise Moreno, jusqu'ici vice-présidente chargée du marketing grand public et de la croissance, au poste de directrice marketing. Selon Alex Schultz, sa mission sera de transformer la manière dont Meta exploite les données et prend ses décisions à l'ère de l'IA.

Présent chez Meta depuis 2007, Alex Schultz a joué un rôle majeur dans le développement de la stratégie de marque du groupe et des campagnes de communication de WhatsApp axées sur la protection de la vie privée. Denise Moreno, qui travaille au sein de l'entreprise depuis dix-sept ans, a quant à elle participé dès ses débuts aux initiatives de croissance et aux campagnes d'e-mail marketing, avant de prendre des responsabilités croissantes dans les activités marketing du groupe.

Ces nominations s'inscrivent dans une réorganisation plus large destinée à renforcer l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des activités de Meta. Elles interviennent alors que Bloomberg a révélé que le groupe prépare une offre de cloud computing pour commercialiser ses capacités excédentaires de calcul dédiées à l'IA, une information qui a fait progresser l'action de près de 10%. Meta prévoit par ailleurs d'investir jusqu'à 145 milliards de dollars cette année dans ses infrastructures d'intelligence artificielle, participant à l'effort massif des géants technologiques dans ce domaine.