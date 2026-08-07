Meta condamnée à verser 567 millions de dollars au Nouveau-Mexique pour financer un fonds dédié à la santé mentale des adolescents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un juge ordonne à Meta de mettre en place des restrictions d'utilisation pour les adolescents et des mesures visant à renforcer la sécurité des jeunes pendant cinq ans

* Le jugement conclut que Meta a causé une nuisance publique au Nouveau-Mexique au regard de la législation de cet État

* Meta annonce qu'elle fera appel et avait fait valoir que l'article 230 empêchait l'État de faire valoir ses prétentions

(Ajout des commentaires de Torrez aux paragraphes 9 et 10 et de Biedscheid au paragraphe 15, ainsi que des détails sur l'affaire et du contexte tout au long de l'article) par Andrew Hay, Dietrich Knauth et Diana Novak Jones

Un tribunal de l’État du Nouveau-Mexique a ordonné jeudi à Meta META.O de verser 567 millions de dollars à un fonds dédié à la santé mentale des adolescents et de modifier le fonctionnement de ses plateformes pour les jeunes utilisateurs, après avoir estimé que l’entreprise était responsable d’avoir porté atteinte au bien-être des enfants.

Le juge Bryan Biedscheid, à Santa Fe, a estimé que l’entreprise avait causé une nuisance publique au Nouveau-Mexique, donnant raison au procureur général Raúl Torrez, un démocrate. Ce dernier avait accusé l’entreprise de réseaux sociaux d’avoir conçu des produits visant à rendre les jeunes utilisateurs dépendants et de ne pas avoir protégé les enfants contre l’exploitation sexuelle sur ses plateformes.

Cette décision intervient cinq mois après qu’un jury du Nouveau-Mexique, lors d’une phase antérieure du procès, a condamné Meta à verser 375 millions de dollars , après avoir conclu que l’entreprise avait enfreint la loi sur la protection des consommateurs en présentant de manière trompeuse la sécurité de Facebook et d’Instagram pour les jeunes utilisateurs.

Cette affaire était suivie de près dans un contexte de vague croissante de poursuites judiciaires accusant les entreprises de réseaux sociaux de nuire aux jeunes utilisateurs. Si de nombreuses actions en justice ont été intentées par des enfants et des familles pour des préjudices individuels présumés, des États, des municipalités et des districts scolaires ont également engagé des poursuites visant à obtenir des changements de grande envergure dans le secteur.

Plus de 40 États et plus de 1 300 districts scolaires ont intenté des actions en justice pour nuisance publique contre des entreprises de réseaux sociaux, réclamant des dommages-intérêts ainsi que des ordonnances judiciaires exigeant des modifications de leurs produits et pratiques.

Jeudi, le juge Biedscheid a ordonné à Meta de mettre en œuvre des mesures de protection des jeunes, notamment des limites mensuelles d’utilisation de Facebook et d’Instagram pour les adolescents, des restrictions sur les notifications, des contrôles plus stricts des contacts entre adultes et mineurs, des mesures de sécurité pour les chatbots basés sur l’IA, ainsi qu’un examen renforcé des signalements d’abus sexuels sur mineurs, en vertu d’un décret qui restera en vigueur pendant cinq ans.

Meta a déclaré qu’elle ferait appel de cette décision et qu’elle s’efforçait d’identifier et de supprimer les contenus préjudiciables de ses plateformes.

“Nous restons confiants quant à notre bilan en matière de protection des adolescents en ligne et continuerons à nous défendre contre les allégations qui déforment les faits”, a déclaré Meta dans un communiqué.

M. Torrez, du Nouveau-Mexique, a déclaré dans un communiqué que Meta avait privilégié le profit au détriment de la sécurité des enfants, et que cette décision était la première à contraindre un géant des réseaux sociaux à mettre en œuvre des changements visant à protéger les enfants.

“Il ne s’agit pas seulement d’un jugement à l’encontre d’une seule entreprise. C’est un modèle”, a déclaré M. Torrez. “Désormais, d’autres États, ainsi que d’autres pays confrontés à la même crise, disposent d’une feuille de route à suivre.”

L’année dernière, Reuters avait publié des documents d’entreprise montrant que les chatbots dotés d’IA de Meta pouvaient “engager un enfant dans des conversations à caractère romantique ou sensuel”, dans le cadre d’une série d’enquêtes sur les profits tirés par Meta de publicités faisant la promotion de fraudes et de produits interdits.

Dans sa décision rendue jeudi, le juge Biedscheid a ordonné à Meta d’empêcher les enfants du Nouveau-Mexique de “s’engager dans des interactions romantiques ou à caractère sexuel avec les chatbots dotés d’intelligence artificielle de Meta” et d’empêcher les adultes du Nouveau-Mexique d’utiliser ces chatbots pour simuler ou discuter d’une interaction à caractère sexuel avec un enfant.

NUISANCE PUBLIQUE

Le juge Biedscheid a entendu trois semaines de témoignages au cours du deuxième procès dans le cadre de cette affaire, qui ne faisait pas intervenir de jury. Le procès portait exclusivement sur la question de savoir si les plateformes de Meta constituaient une “nuisance publique” au sens de la loi du Nouveau-Mexique.

Les actions pour nuisance publique visent traditionnellement les comportements qui mettent en danger la santé ou la sécurité publiques, tels que le blocage des routes ou la pollution des cours d’eau, mais les gouvernements des États y ont également eu recours dans des litiges concernant le tabac, les opioïdes, le changement climatique, la cigarette électronique et, plus récemment, l’intelligence artificielle .

“(J)tout comme la pollution nocive produite par une usine peut porter atteinte au droit commun du public à un air raisonnablement pur, les effets néfastes des plateformes de Meta sur les enfants ne restent pas confinés à ces plateformes; au contraire, ils se propagent à l’ensemble d’Internet et, ce qui est peut-être le plus préoccupant, au monde réel, créant ainsi un fardeau et un préjudice sociétaux communs pour les enfants touchés, leurs familles et leurs écoles, ainsi que pour les hôpitaux et les forces de l’ordre”, a écrit M. Biedscheid.

Meta avait déclaré lors du procès qu’elle ne pouvait pas avoir causé de nuisance publique car elle n’avait pas porté atteinte à un “droit public”, tel que l’accès à l’air ou à l’eau. Meta a également fait valoir que ses plateformes de réseaux sociaux ne sont pas les seules utilisées par les jeunes résidents de l’État, et que l’affaire ne tient pas compte de l’impact d’autres applications.

Elle a également critiqué les modifications que le Nouveau-Mexique souhaitait voir mises en place, affirmant dans ses mémoires que bon nombre d’entre elles étaient “techniquement irréalisables, voire totalement impossibles”, et qu’elles pourraient contraindre l’entreprise à quitter purement et simplement l’État.

Meta avait également fait valoir que les demandes du Nouveau-Mexique étaient irrecevables en vertu de l’article 230 du Communications Decency Act, une loi fédérale qui protège généralement les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs. Le juge Biedscheid a rejeté cet argument, estimant que l’État contestait les fonctionnalités de la plateforme de Meta plutôt que de tenter de tenir l’entreprise pour responsable en tant qu’éditeur de contenus tiers.

Toutefois, le juge Biedscheid a refusé d’imposer certaines des mesures correctives demandées par le Nouveau-Mexique, estimant que des modifications apportées aux algorithmes et aux fonctionnalités de Meta, telles que le défilement infini et la lecture automatique, pourraient porter atteinte aux droits de l’entreprise garantis par le premier amendement de la Constitution américaine, nuire à sa position concurrentielle et enfreindre la section 230.

Cette décision intervient alors que Meta s’apprête à comparaître la semaine prochaine devant un tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, dans le cadre d’une action intentée par 29 États qui lui reprochent d’avoir conçu Facebook et Instagram pour rendre les enfants dépendants et d’avoir induit les utilisateurs en erreur quant à leur sécurité, une affaire qui pourrait exposer l’entreprise à des dommages-intérêts colossaux.

L’entreprise fait également l’objet d’une action en justice intentée par le Tennessee dans le cadre d’un procès qui a débuté en juillet.

Meta a déclaré à ses investisseurs que les répercussions juridiques et réglementaires aux États-Unis et dans l’Union européenne concernant les problèmes liés aux réseaux sociaux chez les jeunes “pourraient avoir un impact significatif sur nos activités et nos résultats financiers”.