Meta conclut un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital pour un centre de données en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Meta META.O a conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital pour financer son plus grand projet de centre de données au niveau mondial, alors que les grandes entreprises technologiques s'efforcent de mettre en place l'infrastructure nécessaire à leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle.

L'annonce de mardi marque la plus importante opération de capital privé jamais réalisée par Meta. Selon l'accord, Meta conservera environ 20 % des parts du projet en Louisiane, la majorité étant détenue par des fonds gérés par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N . Blue Owl a apporté environ 7 milliards de dollars en espèces à la coentreprise, Meta recevant un versement unique d'environ 3 milliards de dollars.

Le centre de données prévu à Richland Parish, en Louisiane, connu sous le nom d'Hyperion, devrait fournir plus de 2 gigawatts de capacité de calcul pour soutenir la formation de grands modèles de langage, la technologie qui sous-tend des outils tels que ChatGPT et Google Gemini.

Doug Ostrover et Marc Lipschultz, codirecteurs généraux de Blue Owl, ont qualifié Hyperion de "projet ambitieux qui reflète l'échelle et la vitesse nécessaires pour alimenter la prochaine génération d'infrastructures d'IA".

Les grandes entreprises technologiques, notamment Alphabet

GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O , Microsoft

MSFT.O et CoreWeave CRWV.O , sont sur la bonne voie pour dépenser 400 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, selon les estimations de Morgan Stanley.

OpenAI, la startup au cœur du boom de l'IA , a récemment signé plusieurs contrats qui pourraient coûter plus de 1 000 milliards de dollars pour garantir une capacité de calcul d'environ 26 gigawatts, ce qui suffirait à alimenter environ 20 millions de foyers américains.

Susan Li, directrice financière de Meta, a qualifié l'accord de mardi d'"étape audacieuse". L'entreprise a signé des baux pour l'installation d'une durée initiale de quatre ans avec une option de prolongation et prévoit que le projet créera plus de 500 emplois une fois qu'il sera mis en service.

Meta a réorganisé ses efforts en matière d'IA sous Superintelligence Labs en juin après le départ de cadres supérieurs et le mauvais accueil réservé à son modèle open-source Llama 4. Le directeur général Mark Zuckerberg a déclaré en juillet que Meta dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour Superintelligence.