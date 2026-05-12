Meta cherche à échapper à une amende de l'UE en offrant un accès gratuit à WhatsApp pour les chatbots IA concurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la Commission européenne et d'un porte-parole de Meta, ainsi que des détails et des informations contextuelles tout au long de l'article) par Foo Yun Chee

Meta Platforms META.O a proposé d'accorder aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à son service de messagerie sociale WhatsApp pendant un mois, le temps de discuter des moyens de résoudre les préoccupations de l'UE en matière de concurrence, a déclaré mardi le géant américain de la technologie, dans une initiative qui pourrait lui éviter une lourde amende.

La décision de Meta fait suite à l'annonce, le mois dernier, de la Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence de l'UE, selon laquelle elle était encline à ordonner à l'entreprise de permettre aux chatbots IA concurrents d'accéder à WhatsApp.

L'entreprise avait introduit le 15 janvier une politique n'autorisant que son assistant IA Meta sur WhatsApp, avant de la modifier en mars et d'indiquer que ses concurrents pourraient utiliser l'application de messagerie sociale moyennant des frais. Cela a déclenché une deuxième mise en demeure de la part de l'autorité de surveillance de l'UE.

« Dans le cadre des discussions en cours avec la Commission européenne, les chatbots IA à usage général opérant dans l'EEE bénéficieront d'un accès gratuit à l'API WhatsApp Business pendant un mois », a déclaré un porte-parole de Meta, en référence à l'Espace économique européen.

« Cela donnera à la Commission et à Meta le temps de parvenir à une issue rapide et équitable de l’enquête. »

L'autorité de concurrence de l'UE a salué cette initiative, la qualifiant de pas dans la bonne direction.

« La Commission estime que cela crée les conditions adéquates pour discuter avec Meta d’engagements qui répondraient à nos préoccupations quant au fond de l’affaire », a déclaré un porte-parole de la Commission.

« La marge de manœuvre pour ces discussions est courte, et le processus dépend de la volonté sincère de Meta de répondre aux préoccupations de la Commission. »

Si Meta parvient à répondre à ces préoccupations, elle éviterait une constatation d’infraction et une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel.

L'affaire devant l'UE a été déclenchée par une plainte déposée par The Interaction Company of California, développeur de l'assistant IA Poke.com, et un concurrent espagnol.

Le site d'information réglementaire MLex a été le premier à rendre compte de la démarche de Meta.