Meta augmente la rémunération de ses cadres supérieurs avec des options d'achat d'actions, alors que la course à l'IA s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Une refonte en profondeur avec des détails et des antécédents) par Mrinmay Dey et Katie Paul

Meta Platforms META.O augmente la rémunération de ses cadres supérieurs, notamment en leur offrant pour la première fois des options d'achat d'actions, afin de contrer la concurrence dans la course à l'intelligence artificielle et d'inciter les dirigeants à rester dans l'entreprise pendant plusieurs années.

L'augmentation des salaires intervient alors que Meta, comme d'autres grandes entreprises technologiques, s'efforce d'acquérir une longueur d'avance dans le domaine de l'intelligence artificielle, intensifiant ainsi la lutte pour les talents de haut niveau. Le directeur général Mark Zuckerberg a incité l'entreprise à être plus compétitive dans le domaine de l'IA générative.

La directrice financière Susan Li, le directeur de la technologie Andrew Bosworth, le directeur des produits Chris Cox, le directeur des opérations Javier Olivan, la présidente Dina Powell McCormick et le directeur juridique Curtis Mahoney sont éligibles pour les options d'achat d'actions, comme l'ont montré les documents réglementaires déposés mardi en fin de journée.

Tous les cadres, à l'exception de McCormick et Mahoney, qui ont rejoint Meta en janvier, bénéficieront également d'une augmentation des attributions d'actions restreintes, d'une valeur totale de 170 millions de dollars à la dernière clôture, qui sont acquises tous les trimestres. Le chef comptable Aaron Anderson ne recevra que des actions restreintes.

L'entreprise a offert d'énormes rémunérations, dont certaines s'élèvent à des centaines de millions de dollars au fil des ans, pour attirer les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle vers une nouvelle équipe de superintelligence.

Les attributions d'actions sont généralement émises pour récompenser les employés, retenir les meilleurs talents et aligner leurs intérêts sur la réussite à long terme de l'entreprise.

Les dirigeants de Meta devraient voir l'action de la société augmenter d'au moins 88,2 % pour atteindre 1 116,08 dollars afin de débloquer la tranche d'options d'achat d'actions la moins chère. Mardi, les actions de Meta ont clôturéà 592 ,92 dollars.

Un bond de plus de six foisserait nécessaire pour débloquer la tranche la plus agressive, ce qui exigerait que le cours de l'action de la société atteigne 3 727,12 dollars, selon les documents déposés.

Meta doit atteindre les objectifs de cours avant le 14février 2028 pour que les options soient acquises. En cas d'échec, les options non acquises des dirigeants de Meta leur seraient accessibles par tranches jusqu'au 15août 2030. Les options expireront en mars 2031 si elles ne sont pas exercées.

Un porte-parole de Meta a déclaré que les rémunérations représentent un "gros pari" et qu'elles "ne seront pas réalisées à moins que Meta ne connaisse un succès massif à l'avenir, ce qui profitera à tous nos actionnaires"