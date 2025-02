Meta: augmentation de 5% du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 10:18









(CercleFinance.com) - Meta Platforms annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende en numéraire de 0,525 dollar par action ordinaire de classe A ou B pour le premier trimestre 2025, en augmentation de 5% par rapport au dividende précédent.



Le géant des réseaux sociaux, exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, précise que ce dividende sera mis en paiement à partir du 26 mars, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 14 mars prochain.





