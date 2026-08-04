Meta, Anthropic, Google et OpenAI doivent rencontrer la Maison Blanche de Trump suite aux retombées liées à un agent d'IA rebelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Courtney Rozen

Des représentants de Meta

META.O , d’Anthropic, de Google GOOGL.O et d’OpenAI rencontreront mardi les conseillers du président américain Donald Trump afin de discuter de tests de sécurité volontaires pour les modèles d’IA avancés, selon quatre sources proches de la réunion, alors que les inquiétudes concernant les agents d’IA incontrôlés ne cessent de croître.

Cette réunion fait suite aux révélations d’OpenAI et d’Anthropic selon lesquelles leurs outils d’IA avaient pénétré les systèmes d’autres entreprises. Ces intrusions ont suscité des inquiétudes parmi les législateurs américains quant à la possibilité que des modèles d’IA de plus en plus performants puissent être utilisés pour mener ou faciliter des cyberattaques.

Selon ces sources, la réunion à la Maison Blanche portera sur les efforts du gouvernement américain visant à évaluer les capacités de piratage des modèles d’IA américains les plus avancés.

En juin, l’administration Trump avait déclaré qu’elle demanderait aux entreprises développant ces modèles de les soumettre volontairement à des tests gouvernementaux jusqu’à 30 jours avant leur mise à disposition au public.

Dans un communiqué publié lundi, la Maison Blanche a indiqué que les détails des tests étaient finalisés, sans toutefois préciser si ceux-ci seraient rendus publics.

L’administration Trump s’est peu exprimée publiquement, se contentant d’indiquer que les autorités américaines suivaient de près le piratage d’OpenAI. Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, s’est rendu à la Maison Blanche la semaine dernière.