Meta acquiert le réseau social d'agents d'IA Moltbook

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Facebook, Meta Platforms META.O , a annoncé mardi l'acquisition de Moltbook, une plateforme de réseau social conçue pour les agents d'intelligence artificielle, en intégrant les fondateurs de l'entreprise dans sa division de recherche sur l'IA.

Ce développement est le signe d'une course intense entre les géants de la technologie pour s'emparer des talents et des technologies de l'IA, alors que les agents autonomes capables d'exécuter des tâches dans le monde réel passent de la nouveauté à la prochaine frontière de l'industrie.

L'accord prévoit que Matt Schlicht et Ben Parr, cofondateurs de Moltbook, rejoindront Meta Superintelligence Labs, l'unité dirigée par Alexandr Wang, ancien directeur général de Scale AI.

Schlicht et Parr devraient commencer à travailler pour Meta Superintelligence Labs le 16 mars, selon Axios, qui a rapporté l'information en premier.

Meta n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord.

Moltbook, un site de type Reddit où des robots dotés d'une intelligence artificielle semblent échanger des codes et des ragots sur leurs propriétaires humains, a été lancé comme une expérience de niche à la fin du mois de janvier.

Il est depuis devenu le centre d'un débat croissant sur la question de savoir à quel point les ordinateurs sont proches de posséder une intelligence de type humain.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a minimisé l'importance du site , qu'il considère comme un phénomène de mode probable, mais a déclaré que la technologie sous-jacente offrait un aperçu de l'avenir.

"Moltbook est peut-être (une mode passagère) mais OpenClaw ne l'est pas", a déclaré M. Altman.

Le mois dernier, OpenAI a embauché Peter Steinberger , le créateur d'OpenClaw, un robot open-source anciennement connu sous le nom de Clawdbot ou Moltbot, qui soutient l'open-sourcing du projet.

Mike Krieger, directeur des produits d'Anthropic, a déclaré que la plupart des gens ne sont pas encore prêts à donner à l'IA une autonomie totale sur leurs ordinateurs.

M. Schlicht s'est fait le champion du "vibe coding", c'est-à-dire de la création de programmes avec l'aide de l'IA, en précisant qu'il n'avait "pas écrit une seule ligne de code" pour le site.

M. Schlicht a construit Moltbook en grande partie grâce à son assistant personnel d'IA, Clawd Clawderberg.

L'essor de Moltbook a également entraîné des risques. La société de cybersécurité Wiz a déclaré que l'approche avait laissé une faille majeure qui exposait les messages privés, plus de 6 000 adresses électroniques et plus d'un million d'informations d'identification.

Wiz a déclaré que le problème avait été résolu après avoir contacté Moltbook.