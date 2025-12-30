Meta acquiert la start-up Manus

(AOF) - Meta a annoncé le rachat de Manus, une start-up dédiée à l’intelligence artificielle basée à Singapour. Selon certaines sources, cette entreprise serait valorisée entre 2 et 3 milliards de dollars. "Nous sommes ravis d'annoncer que Manus rejoint Meta afin d'offrir un agent de premier plan à des milliards d'individus et de débloquer de nouvelles opportunités pour les entreprises à travers l'ensemble de nos produits", a déclaré dans un communiqué la multinationale américaine.

"Manus a développé l'un des meilleurs agents autonomes polyvalents au monde, capable d'exécuter de manière indépendante des tâches complexes telles que les études de marché, la programmation et l'analyse de données. Nous continuerons d'exploiter et de commercialiser le service Manus de manière indépendante, tout en l'intégrant au cœur de nos propres produits", précise Meta.

Manus a été lancé officiellement en mars 2025. "Notre solution génère de la valeur pour des millions d'utilisateurs dans le monde entier aujourd'hui. Avec le temps, nous espérons étendre cet abonnement à des millions d'entreprises et à des milliards de personnes sur les plateformes de Meta", a souligné la start-up.

Manus souhaite continuer à vendre et à exploiter son service d'abonnement aux produits via son application et son site web. L'entreprise continuera à opérer depuis Singapour.

AOF - EN SAVOIR PLUS