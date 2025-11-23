Meta a enterré des preuves "causales" des dommages causés par les médias sociaux, selon des documents déposés devant la justice américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les plaignants allèguent que Meta a caché les risques du produit aux utilisateurs et aux autorités

Meta est accusé d'avoir mis en place des dispositifs de sécurité inefficaces pour les jeunes et d'avoir privilégié la croissance au détriment de la sécurité

Meta s'est opposé à la divulgation de documents internes au tribunal

Meta aurait ignoré les résultats de recherches valables sur les effets sur la santé mentale

TikTok aurait influencé la National PTA pour qu'elle soutienne publiquement ses revendications en matière de sécurité

(Ajout d'un commentaire du porte-parole de Meta, Andy Stone, avant-dernier paragraphe) par Jeff Horwitz

Meta a mis fin à ses recherches internes sur les effets de Facebook et d'Instagram sur la santé mentale après avoir trouvé des preuves causales que ses produits nuisaient à la santé mentale des utilisateurs, selon les documents non expurgés déposés dans le cadre d'un recours collectif intenté par des districts scolaires américains contre Meta et d'autres plates-formes de médias sociaux.

Dans un projet de recherche de 2020 dont le nom de code est "Project Mercury", les scientifiques de Meta META.O ont travaillé avec la société de sondage Nielsen pour évaluer l'effet de la "désactivation" de Facebook et d'Instagram, selon des documents de Meta obtenus dans le cadre d'une procédure de découverte. À la grande déception de l'entreprise, "les personnes qui ont cessé d'utiliser Facebook pendant une semaine ont fait état d'un moindre sentiment de dépression, d'anxiété, de solitude et de comparaison sociale", indiquent les documents internes.

Plutôt que de publier ces résultats ou de poursuivre ses recherches, le dossier indique que Meta a interrompu ses travaux et déclaré en interne que les résultats négatifs de l'étude étaient entachés par le "récit médiatique existant" autour de l'entreprise.

En privé, cependant, le personnel a assuré à Nick Clegg, alors responsable de la politique publique mondiale de Meta, que les conclusions de l'étude étaient valables.

"L'étude Nielsen montre un impact causal sur la comparaison sociale", (unhappy face emoji), aurait écrit un chercheur anonyme. Un autre membre du personnel s'est inquiété du fait que taire les résultats négatifs reviendrait à ce que l'industrie du tabac "fasse des recherches et sache que les cigares sont mauvais, puis garde cette information pour elle-même."

En dépit des travaux de Meta qui établissent un lien de causalité entre ses produits et les effets négatifs sur la santé mentale, le dossier allègue que Meta a déclaré au Congrès qu'elle n'était pas en mesure de quantifier la nocivité de ses produits pour les adolescentes.

Dans une déclaration faite samedi, le porte-parole de Meta, Andy Stone, a indiqué que l'étude avait été interrompue parce que sa méthodologie était défectueuse et que la société travaillait avec diligence à l'amélioration de la sécurité de ses produits.

"Le dossier complet montrera que depuis plus d'une décennie, nous avons écouté les parents, avons fait des recherches sur les questions les plus importantes et apporté de réels changements pour protéger les adolescents", a-t-il déclaré.

LES PLAIGNANTS ALLÈGUENT QUE LES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS ONT ÉTÉ DISSIMULÉS

L'allégation selon laquelle Meta aurait enterré les preuves des dommages causés par les médias sociaux n'est qu'une des nombreuses allégations contenues dans un document déposé vendredi en fin de journée par Motley Rice, un cabinet d'avocats qui poursuit Meta, Google GOOGL.O , TikTok et Snapchat SNAP.N au nom de districts scolaires de tout le pays. D'une manière générale, les plaignants affirment que les entreprises ont intentionnellement caché aux utilisateurs, aux parents et aux enseignants les risques reconnus en interne de leurs produits.

TikTok, Google et Snapchat n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les allégations à l'encontre de Meta et de ses rivaux comprennent l'encouragement tacite des enfants de moins de 13 ans à utiliser leurs plateformes, l'absence de traitement des contenus à caractère pédopornographique et le fait de chercher à étendre l'utilisation des produits de médias sociaux par les adolescents lorsqu'ils sont à l'école. Les plaignants affirment également que les plateformes ont tenté de payer des organisations s'occupant d'enfants pour défendre la sécurité de leurs produits en public.

Dans un cas, TikTok a sponsorisé la National PTA et s'est ensuite vanté en interne de sa capacité à influencer l'organisation axée sur les enfants. Selon les documents déposés, les responsables de TikTok ont déclaré que la PTA "ferait ce que nous voulons à l'automne... (t)ils annonceront des choses publiquement(,), (t)leur directeur général fera des déclarations à la presse pour nous."

Dans l'ensemble, cependant, les allégations à l'encontre des autres plateformes de médias sociaux sont moins détaillées que celles à l'encontre de Meta. Les documents internes cités par les plaignants allèguent ce qui suit:

1. Meta a intentionnellement conçu ses dispositifs de sécurité pour les jeunes de manière à ce qu'ils soient inefficaces et rarement utilisés, et a bloqué les tests des dispositifs de sécurité dont il craignait qu'ils ne nuisent à la croissance.

2. Meta a exigé des utilisateurs qu'ils soient pris 17 fois en train d'essayer de faire du trafic sexuel avant de les retirer de sa plateforme, ce qu'un document a décrit comme "un seuil très, très, très élevé."

3. Meta a reconnu que l'optimisation de ses produits pour augmenter l'engagement des adolescents avait pour conséquence de leur servir un contenu plus nuisible, mais elle l'a fait quand même.

4. Meta a bloqué pendant des années les efforts internes visant à empêcher les prédateurs d'enfants d'entrer en contact avec des mineurs en raison de problèmes de croissance, et a fait pression sur le personnel chargé de la sécurité pour qu'il fasse circuler des arguments justifiant sa décision de ne pas agir.

5. Dans un SMS envoyé en 2021, Mark Zuckerberg a déclaré qu'il ne dirait pas que la sécurité des enfants était sa principale préoccupation "alors que j'ai un certain nombre d'autres domaines sur lesquels je me concentre davantage, comme la construction du métavers." Mark Zuckerberg a également rejeté ou ignoré les demandes de Nick Clegg de mieux financer le travail sur la sécurité des enfants.

Andy Stone, de Meta, a contesté ces allégations, affirmant que les mesures de sécurité de l'entreprise pour les adolescents sont efficaces et que la politique actuelle de l'entreprise est de supprimer les comptes dès qu'ils sont signalés pour trafic sexuel.

Il a déclaré que la plainte ne rendait pas compte des efforts déployés par l'entreprise pour mettre en place des dispositifs de sécurité pour les adolescents et les parents, et a qualifié son travail en matière de sécurité de "largement efficace."

"Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ces allégations, qui reposent sur des citations triées sur le volet et des opinions mal informées", a déclaré Andy Stone.

Les documents sous-jacents de Meta cités dans la plainte ne sont pas publics, et Meta a déposé une requête en annulation de ces documents. Andy Stone a déclaré que l'objection portait sur la nature trop large de ce que les plaignants cherchent à déclassifier, et non sur la levée des scellés dans son intégralité.

Une audience concernant le dépôt est prévue pour le 26 janvier au tribunal de district de Californie du Nord.