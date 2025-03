Mesure historique de l’Allemagne pour augmenter les dépenses

Amundi

Incertitudes économiques liées aux droits de douane américains et contre-tarifs, baisse des taux de la BCE, plan de soutien du Congrès national du peuple de Chine. Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'Europe, et notamment l'Allemagne, prennent des mesures pour accroître leur autonomie en matière de défense.

Le 4 mars, la Commission européenne a proposé une exemption fiscale de quatre ans pour les dépenses de défense, approuvée par les dirigeants de l'Union européenne (UE), l'Allemagne appelant à un changement plus durable. Cette proposition a entraîné une chute des obligations européennes, avec la plus forte augmentation des rendements des Bunds depuis la réunification allemande, en raison des craintes d'une forte augmentation de l'offre d'obligations. Les actions ont été stimulées par une poussée potentielle de la croissance économique. L'Allemagne a notamment annoncé son intention d'emprunter 900 milliards d'euros pour financer deux fonds couvrant les secteurs de la défense et des infrastructures. Il s'agit d'un changement radical pour l'Allemagne, car le pays est traditionnellement conservateur en matière de dépenses budgétaires.

