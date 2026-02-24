Merz en visite en Chine pour renouer les liens avec Pékin

par Andreas Rinke

Le chancelier allemand Friedrich Merz se rendra mercredi en Chine, devenant ainsi le dernier dirigeant européen en date à chercher à renouer des relations avec Pékin.

Friedrich Merz, qui effectue sa première visite en Chine en tant que chancelier, sera à la tête d'une délégation composée de certains des plus hauts dirigeants d'entreprises allemandes, dont Volkswagen VOWG.DE , BMW BMWG.DE et Mercedes-Benz

MBGn.DE .

Le dirigeant allemand, qui rencontrera le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang, devrait signer une série d'accords économiques lors de sa visite.

Ce voyage, qui sera suivi d'un déplacement à Washington la semaine prochaine, intervient après une année qui a mis en évidence l'effritement de l'alliance entre l'Union européenne et les États-Unis et révélé des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement européennes.

La Chine a été l'an dernier le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Si les industriels allemands sont solidement implantés dans le pays, la dynamique des échanges commerciaux entre Berlin et Pékin a fondamentalement changé ces cinq derniers années.

A tel point que le déficit commercial de l'Allemagne face à la Chine a atteint près de 90 milliards d'euros en 2025.

La principale association industrielle allemande a exhorté Friedrich Merz à s'attaquer à ce qu'elle a qualifié de "surcapacité, de distorsion de la concurrence et de contrôles à l'exportation des produits stratégiques".

La Chine, qui produit plus de 90% des terres rares transformées et des aimants à base de terres rares dans le monde, a renforcé l'an dernier ses contrôles à l'exportation, une mesure qui a provoqué une onde de choc chez les industriels occidentaux, et notamment dans le secteur automobile qui constitue un poids lourd de l'économie allemande.

(Avec la contribution de Christoph Steitz, Liz Lee et James Mackenzie ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)