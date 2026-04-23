Mersen signe contrat de plusieurs millions d’euros avec Vulcan Energy pour projet lithium Lionheart

* Mersen signe contrat de plusieurs millions d’euros avec Vulcan Energy pour fournir une unité Eco&FLEX® destinée au projet Lionheart. * Installation prévue sur site industriel de Vulcan à Francfort, pour convertir chlorure de lithium en hydroxyde de lithium destiné aux batteries de véhicules électriques. * Équipement doit aussi permettre récupération et réutilisation du chlore généré, avec valorisation de l’énergie libérée, afin d’améliorer performance environnementale de l’installation. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Mersen SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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