 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,00
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mersen remporte un contrat de $10 mlns avec Defense Logistics Agency (DLA) aux USA
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:55

Mersen SA CBLP.PA :

* MERSEN SÉLECTIONNÉ PAR LE DLA AMÉRICAIN COMME FOURNISSEUR DE GRAPHITE ISOSTATIQUE

* CONTRAT DE TROIS ANS, D’UNE VALEUR D’ENVIRON 10 MILLIONS DE DOLLARS

Texte original [https://tinyurl.com/2y8unukh] Pour plus de détails, cliquez sur CBLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

MERSEN
21,8000 EUR Euronext Paris +0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank