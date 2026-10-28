Mersen relève ses objectifs 2026 avec les investissements dans les infrastructures électriques

Mersen CBLP.PA a relevé mercredi ses prévisions annuelles, l'entreprise, qui s'est positionnée dans l’électrification et les transitions énergétiques et industrielles, citant l’accélération des investissements dans les infrastructures électriques et les "data centers".

* Le groupe de fabrication de matériaux avancés et de spécialités électriques anticipe une croissance organique des ventes comprise entre 6,5% et 7,5% en 2026, contre 4% à 6% précédemment.

* La marge d’Ebitda courant, confirmée entre 16,0% et 16,5%, est désormais attendue dans le milieu de la fourchette

* La marge opérationnelle courante, confirmée entre 9,0% et 9,5%, est désormais attendue dans le haut de la fourchette.

* "La forte dynamique du pôle Electrical Power illustre notre capacité à tirer pleinement parti de l’accélération des investissements dans les infrastructures électriques et les data centers", a salué Salvador Lamas, directeur général, dans un communiqué, citant également le retour à la croissance du pôle Advanced Materials.

* Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 329,2 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse organique de 14,2% sur un an.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)