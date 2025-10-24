Mersen, plus forte baisse du SRD et du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 24 octobre 2025-

(AOF) - Mersen (-18,26% à 23,05 euros)

MERSEN chute lourdement ce vendredi après avoir dévoilé des revenus en baisse organique de 4,3%, à 285 millions d'euros, pour le compte du troisième trimestre. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'affiche en baisse de 4,1%, à 894,9 millions d'euros, toujours à périmètre et change constants. Face à ces contreperformances et dans un environnement mondial contrasté, l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés a révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels.

Points clés

- Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech, créé en 1889 ;

- Chiffre d’affaires 2023 de 1,2 M€ réalisé à 56 % dans les matériaux avancés, tel le graphite, et à 44 % dans les spécialités électriques pour la production et la protection de l’énergie (32 % en Europe, 36 % en Amérique du nord et 29 % en Asie-Pacifique) ;

- Offre équilibrée entre les industries de procédés pour 33%, l’électronique pour 22%, les énergies pour 21%, les transports pour 13% et la chimie ;

- Ambition fondée sur une expertise à forte valeur ajoutée et visant, à partir de 2027, à la diversification dans le solaire et le nucléaire, dans les fusibles, l’intelligence artificielle, les smartgrids et systèmes automobiles ;

- Capital ouvert hors BPI France (10,8 % et 19,2 % des droits de vote) et CDC (4,9 %), Thomas Baumgartner présidant le conseil de 9 administrateurs et Luc Themelin étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- positionnement fort sur les activités en croissance : semi-conducteurs, fusibles EV pour bornes de recharge, busbars pour les batteries,

- accélération des mesures d’optimisation : arrêt de certaines productions et regroupement d’activités dispersées sur plusieurs sites, pause de la croissance externe,

- investissements en 2023-2025 (400 M€) dans la production de la finition de matériaux et dans les équipes dédiées au véhicule électrique,

- réorientation de l’offre de graphite, du solaire vers la protection électrique et la conversion d’énergie,

- partenariats : dans les véhicules électriques avec l’américain Wolfspeed (400 M$ de revenus sur 5 ans), dans le projet p-SIC avec Soitec, soutenu par les pouvoirs publics,

- innovation dans 18 centres de R&D, avec des investissements majeurs dans la digitalisation et les systèmes d’information, et en partenariats, dans les modèles mathématiques ou avec Soitec,

- Stratégie environnementale 2027 intégrée dans l’activité avec 56% des revenus à destination des marchés de développement durable et visant :

- une réduction de 35 %, vs 2022, des émissions de CO2,

- un recul de 15 % de la consommation d’eau et recyclage à 80 % des déchets,

- une part de 80% de l’électricité renouvelable ;

- Bilan sain avec une dette nette de 259 M€ donnant un effet de levier de 1,33 à fin juin, les flux d’autofinancement et les disponibilités de 420 M€ couvrant les besoins en croissance.

Défis

- Evolution des surstockages accusés en fin d’année sur les marchés du solaire, en Chine notamment, et des composants silicium pour les semi-conducteurs ;

- Intégration des américains GMI, spécialiste de l’usinage de graphite, et de KTK Thermal (solution de refroidissement) ;

- Après une hausse de 3,7 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectifs 2024 abaissés : croissance de 1 à 2 % des ventes et marge opérationnelle entre 10 et 10,5 % ;

- Plan de croissance 2027 : revenus de 1,7 Md€, dont 45% dans les énergies renouvelables, les semi-conducteurs et les véhicules électriques et marge opérationnelle de + 12% ;

- Dividende 2023 stable à 1,25 €.