Mersen : objectifs 2026 relevés, CA +3,9% au S1

Mersen CBLP.PA a annoncé jeudi relever ses objectifs 2026, citant un premier semestre "dynamique et performant", ainsi qu'une hausse organique de son chiffre d'affaires semestriel, porté notamment par son segment Electrical Power et les "data centers" (centres de données).

Le groupe de fabrication de matériaux avancés et de spécialités électriques prévoit désormais une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6%, contre 2-6% précédemment, ainsi qu'Une marge d'Ebitda courant comprise entre 16% et 16,5% du chiffre d'affaires, contre 15,5-16,5% auparavant.

"(Mersen) a tiré parti de la dynamique de certains marchés comme les data centers, l'électronique de puissance, les semi-conducteurs silicium, l'aéronautique ou le ferroviaire", a déclaré le directeur général Salvador Lamas.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est établi à 611,5 millions d'euros, en croissance organique de 3,9% sur un an.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)