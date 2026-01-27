 Aller au contenu principal
Mersen nomme Florence Lambert à son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 17:52

Mersen a dévoilé une évolution au sein de son conseil d'administration.

Emmanuelle Picard, administratrice depuis 2023, a annoncé sa décision de démissionner de son mandat pour des raisons personnelles. Pour la remplacer, le conseil d'administration de l'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés a décidé de coopter Florence Lambert en qualité d'administratrice à compter de ce jour et pour le reste du mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2027.

Valeurs associées

MERSEN
25,3000 EUR Euronext Paris +1,81%
