Mersen : lourd pullback sous les 23,1E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 11:46









(CercleFinance.com) - Mersen a subi le 6 mars un lourd pullback sous les 23,1E : le mouvement s'accélère avec l'ouverture d'un 'gap' sous 21,55E et le titre retombe vers 20,2E, non loin du plancher des 19,15/19,2E des 14 et 23 janvier.

En cas d'enfoncement, le prochain objectif se situerait vers 16,50E, ex-support testé de fin mars à mi-avril 2020.





Valeurs associées MERSEN 20,0500 EUR Euronext Paris -8,03%