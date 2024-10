Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen : franche cassure du support des 22,9E information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - Mersen valide une franche cassure du support court terme des 24,5E et s'enfonce de -15% jusque vers 21E (22,35E et -9,5% en clôture), puis du support majeur moyen terme des 23,2E des 5/6 juillet puis 29 septembre 2022).

Mersen risque d'aller chercher une nouvelle zone de soutien vers 20E, ex-plancher du 27/12/2020 et 27/01/2021.







Valeurs associées MERSEN 22,35 EUR Euronext Paris -9,51%