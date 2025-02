Mersen: financement auprès d'investisseurs nord-américains information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Mersen annonce aujourd'hui la signature d'un financement de type placement privé USPP auprès d'investisseurs nord-américains de premier plan.



Ce financement est composé d'une tranche d'un montant de 100 millions d'US dollars à échéance 10 ans, et d'une tranche d'un montant de 90 millions d'euros à échéance 7 ans.



Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité moyenne des utilisations de financements du Groupe, portée désormais à près de 5,5 ans, de supporter le plan 2029 et de préparer le refinancement du placement privé Schuldschein venant à échéance en avril 2026.







