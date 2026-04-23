information fournie par Reuters • 23/04/2026 à 08:06

Mersen-Contrat de plusieurs mlns d'euros avec Vulcan Energy

Mersen SA CBLP.PA :

* SIGNE UN CONTRAT AVEC VULCAN ENERGY DANS LE CADRE DU PROJET D'INDUSTRIE EUROPÉENNE DES BATTERIES

* CONTRAT DE PLUSIEURS MILLIONS D’EUROS AVEC VULCAN ENERGY POUR LA FOURNITURE D’UNE UNITÉ ECO&FLEX DESTINÉE AU PROJET LIONHEART

Texte original tinyurl.com/3bsf7ftd Pour plus de détails, cliquez sur CBLP.PA

(Rédaction de Gdansk)