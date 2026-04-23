Mersen-Contrat de plusieurs mlns d'euros avec Vulcan Energy

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information fournie par Zonebourse•23.04.2026•08:10•
Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en baisse de 6% ( 4% à taux de change constants) à 0,30 EUR au titre du 1er trimestre 2026, avec une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,6 point à 30,3%. À 1,51 MdEUR, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels ...
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Des associations d'aide aux livreurs de repas ont déposé une plainte pénale pour "traite d'êtres humains" visant les plateformes Deliveroo et Uber Eats, menaçant en outre cette dernière d'une action de groupe au civil pour "discriminations", a-t-on appris jeudi ...
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