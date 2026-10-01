Merrill Lynch, filiale de BofA, conclut un accord à l'amiable dans l'affaire des prélèvements automatiques pour un montant de 39 millions de dollars, mais doit faire face à une deuxième action en justice

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(Refonte et mise à jour de l'article du 30 septembre afin d'ajouter une deuxième action en justice, des commentaires, une mesure antérieure de la SEC, ainsi que les paragraphes 3 à 4 et 6 à 10)

par Jonathan Stempel

BAC.N , filiale de Merrill Lynch appartenant àBank of America , versera 39 millions de dollars pour régler un recours collectif lui reprochant d’avoir versé à ses clients des taux d’intérêt proches de zéro, au lieu des taux du marché, sur les liquidités inutilisées de leurs comptes de retraite.

L'accord préliminaire a été déposé mercredi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan et doit être approuvé par la juge fédérale Valerie Caproni.

Dans une affaire distincte, la juge fédérale de district Margaret Garnett, à Manhattan, a ordonné à Merrill Lynch de répondre à la majeure partie d’un recours collectif similaire portant sur les comptes de retraite et les comptes non liés à la retraite. Sa décision, datée de mercredi, a été rendue publique jeudi.

De nombreuses grandes banques et sociétés de courtage ont été poursuivies pour avoir prétendument « transféré » les liquidités de leurs clients vers des comptes offrant des taux d’intérêt faibles, voire proches de zéro, au lieu des taux du marché, afin d’augmenter leurs bénéfices. Ces poursuites se sont multipliées en 2023 et 2024, alors que les taux d’intérêt étaient en hausse.

L'accord a permis de régler les réclamations des titulaires de comptes en ligne « Merrill Edge » ouverts entre le 15 décembre 2016 et le 15 mars 2020, qui auraient rapporté entre 0,05 % et 0,14 %, alors que d'autres sociétés de courtage versaient à leurs clients environ 2 %.

Merrill Lynch a nié toute faute. En janvier 2025, la société a accepté de verser 25 millions de dollars à l’ pour régler les plaintes relatives au « cash sweep » déposées par la Commission américaine des opérations boursières (SEC), sans pour autant reconnaître aucune faute.

Dans l’autre procès, Garnett a déclaré que les clients pourraient tenter de prouver que Merrill Lynch avait manqué à ses obligations contractuelles en leur refusant un « taux de rendement raisonnable » reflétant les conditions économiques et commerciales.

Merrill Lynch avait exhorté Garnett à au moins restreindre «de manière significative» la portée de l’affaire, en partie parce qu’elle avait supprimé la clause relative au «taux raisonnable» des contrats conclus avec ses clients en 2023 et 2024.

Bank of America a refusé de commenter l’accord et n’a pas souhaité s’exprimer dans l’immédiat sur la décision de Garnett.

Adam Blander, avocat des clients ayant conclu l’accord, a qualifié celui-ci de « très avantageux » pour le groupe. Les avocats des autres clients n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actions en justice concernant les comptes «sweep» à faible rendement ont connu des résultats mitigés.

En février, un troisième juge fédéral de Manhattan a déclaré que JPMorgan Chase JPM.N devait répondre à l’ , dans le cadre d’une de ces actions en justice. Le 18 septembre, un quatrième juge fédéral de Manhattan a donné son accord définitif à un accord à l’amiable de 70 millions de dollars avec Oppenheimer & Co OPY.N .