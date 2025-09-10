Merrill crée une nouvelle division pour accroître l'offre de crédit aux personnes fortunées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Merrill Wealth Management crée une nouvelle division pour développer les offres de crédit à ses clients les plus fortunés, en profitant de la demande croissante pour de tels produits parmi les super riches, ont déclaré des cadres supérieurs mercredi.

Le groupe débutera avec une vingtaine de banquiers, mais pourrait s'agrandir au fil du temps.

Les activités de gestion de fortune de Bank of America BAC.N , qui comprennent Merrill et la banque privée de BofA, ont enregistré une augmentation de 16 milliards de dollars des prêts à la clientèle pour atteindre 241 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Les clients fortunés qui ont investi des dizaines de millions de dollars chez Merrill Lynch demandent des crédits pour des raisons différentes de celles des clients ordinaires. Les raisons les plus courantes sont d'éviter d'importantes obligations fiscales qui seraient créées lors de l'encaissement d'investissements à long terme, de payer d'autres impôts sans désinvestissement, des pertes potentielles sur la vente d'actifs illiquides ou le désir de continuer à investir dans des actions alors que les indices boursiers atteignent des sommets historiques .

"Dans certains cas, nous aidons à financer des achats importants et opportuns, tels qu'une participation dans une équipe sportive, une nouvelle entreprise ou un bien immobilier", a déclaré Kurt Niemeyer, qui dirigera le nouveau groupe, sous la responsabilité de Greg McGauley, directeur de Merrill Private Wealth Management, International and Institutional Groups. Les prêts peuvent également contribuer à la planification de la succession et de l'héritage. Les prêts personnalisés adaptés aux besoins uniques des clients ont atteint un niveau record, a déclaré Lindsay Hans, président et co-directeur de Merrill Wealth Management. "Environ 85 % de ces prêts sont accordés à des investisseurs qui n'avaient jamais utilisé de crédit avec nous auparavant.

La maturité du portefeuille de prêts pour les investisseurs les plus riches de Merrill est très variée, selon McGauley, en fonction de l'objectif du crédit, allant d'instruments de liquidité à court terme à des hypothèques ou des prêts pluriannuels.