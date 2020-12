Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merkel veut refermer les commerces en Allemagne à partir de mercredi Reuters • 13/12/2020 à 08:43









FRANCFORT, 13 décembre (Reuters) - L'Allemagne prévoit de fermer la plupart de ses commerces à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier dans le cadre d'un durcissement de ses mesures de lutte contre l'épidémie due au nouveau coronavirus, montre un projet gouvernemental vu dimanche par Reuters. Les écoles resteraient elles aussi pour l'essentiel fermées durant cette période et les employeurs seraient invités à passer en télétravail, selon ce document. La chancelière Angela Merkel doit s'entretenir ce dimanche avec les dirigeants des Länder du pays au sujet de ces mesures envisagées. (Andreas Rinke version française Bertrand Boucey)

