Merkel et Biden soulignent l'importance du partenariat transatlantique

BERLIN, 10 novembre (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel s'est entretenue mardi par téléphone avec le président américain élu Joe Biden et tous deux on souligné l'importance du partenariat transatlantique, a déclaré son porte-parole. "Elle l'a félicité ainsi que la vice-présidente désignée Kamala Harris pour leur victoire électorale. La chancelière a exprimé le souhait d'une coopération étroite et confiante", dit-il dans un communiqué. "La chancelière et le président élu sont convenus que la coopération transatlantique est d'une grande importance au vu des nombreux défis mondiaux", a-t-il ajouté. (Paul Carrel, version française Jean-Philippe Lefief)

