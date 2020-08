Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merkel demande à Moscou une enquête sur l'empoisonnement présumé de Navalny Reuters • 24/08/2020 à 19:56









BERLIN, 24 août (Reuters) - Angela Merkel a demandé lundi à la Russie d'enquêter sur l'empoisonnement présumé d'Alexeï Navalny et d'en juger les responsables. L'hôpital berlinois dans lequel est soigné l'opposant au président russe Vladimir Poutine a déclaré auparavant ce lundi que les examens pratiqués sur Alexeï Navalny, victime d'un malaise jeudi dernier à bord d'un avion en Sibérie, avaient fourni des traces d'empoisonnement. "Compte tenu du rôle éminent joué par M. Navalny dans l'opposition politique en Russie, les autorités sur place sont désormais invitées de manière urgente à enquêter sur ce crime dans les moindres détails et ce, en toute transparence", a déclaré Angela Merkel dans une déclaration conjointe avec son ministre des affaires étrangères, Heiko Maas. "Les auteurs doivent être identifiés et tenus pour responsables", a ajouté la chancelière allemande. (Michael Nienaber, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

