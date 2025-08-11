MeridianLink va être privatisée dans le cadre d'un accord de 2 milliards de dollars avec Centerbridge Partners

MeridianLink MLNK.N sera rachetée par la société de capital-investissement Centerbridge Partners dans le cadre d'un accord de 2 milliards de dollars, a annoncé lundi le fournisseur américain de logiciels bancaires.