Merck : vers une autorisation de mise sur le marché européen d'Enflonsia

(AOF) - Le Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments a recommandé l’approbation d’Enflonsia pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncitial (VRS) chez les nouveaux-nés et les nourrissons lors de leur première saison de VRS. La recommandation du comité doit maintenant être examinée par la Commission européenne en vue d’une autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

En cas d'approbation, l'Enflonsia de Merck serait la première et unique option préventive contre le VRS en Europe, administrée aux nourrissons à la même dose, quel que soit leur poids.

